Volvo Cars nach Quartalsdesaster auf Rekordtief

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Desaströse Geschäftszahlen haben den Aktien von Volvo Cars am Freitag einen weiteren Einbruch um bis zu 30 Prozent auf ein Rekordtief eingebrockt. Zuletzt dämmte der vom chinesischen Konkurrenten Geely kontrollierte schwedische Autobauer sein Kursminus nur gerinfgügig ein.

Volvo Cars rutschte im dritten Quartal unter anderem wegen der Krise in China tief in die Verlustzone. Die größte Überraschung sei der Rückgang des Großhandelsabsatzes im Zusammenhang mit einem deutlichen Abbau der Lagerbestände, kommentierte Analyst Philippe Houchois von der US-Bank Jefferies. Nachdem das Unternehmen schon Anfang Oktober die Jahresziele kassiert hatte, sollen nun mit einem neuen Sparprogramm weitere 2.500 Stellen wegfallen.