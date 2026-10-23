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    AKTIEN IM FOKUS

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    Volvo Cars nach Quartalsdesaster auf Rekordtief

    Für Sie zusammengefasst
    • Volvo-Cars-Aktien stürzen auf neues Rekordtief
    • China-Krise bringt Volvo Verluste und Stellenabbau
    • Volvo AB enttäuscht trotz höherer Gewinne Anleger
    AKTIEN IM FOKUS - Volvo Cars nach Quartalsdesaster auf Rekordtief
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Desaströse Geschäftszahlen haben den Aktien von Volvo Cars am Freitag einen weiteren Einbruch um bis zu 30 Prozent auf ein Rekordtief eingebrockt. Zuletzt dämmte der vom chinesischen Konkurrenten Geely kontrollierte schwedische Autobauer sein Kursminus nur gerinfgügig ein.

    Volvo Cars rutschte im dritten Quartal unter anderem wegen der Krise in China tief in die Verlustzone. Die größte Überraschung sei der Rückgang des Großhandelsabsatzes im Zusammenhang mit einem deutlichen Abbau der Lagerbestände, kommentierte Analyst Philippe Houchois von der US-Bank Jefferies. Nachdem das Unternehmen schon Anfang Oktober die Jahresziele kassiert hatte, sollen nun mit einem neuen Sparprogramm weitere 2.500 Stellen wegfallen.

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    Auch der Nutzfahrzeughersteller Volvo AB , der seit Jahrzehnten von dem Autobauer getrennt ist, konnte die Anleger mit seinem Quartalsbericht nicht überzeugen: Ungeachtet der deutlich gesteigerten Profitabilität und Umsatzentwicklung sowie des starken Auftragseingangs sanken die Aktien um bis zu 3,5 Prozent und verloren zuletzt noch 1,6 Prozent. Damit knüpften sie an den schwachen Vortag an und waren so günstig zu haben wie zuletzt im Frühjahr.

    Expertin Daniela Costa von der US-Investmentbank Goldman Sachs sah den Umsatz indes ebenso wie RBC-Experte Nick Housden unter der Konsensschätzung. Housden monierte zudem einen schwachen Auftragseingang für Lastwagen./gl/niw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Geely Automobile Holdings Aktie

    Die Geely Automobile Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 1,636 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Geely Automobile Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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