AKTIEN IM FOKUS
Kering brechen ein - L'Oreal stabilisieren Konsumgüter etwas
- Kering-Aktien fallen um elf Prozent auf Jahrestief
- Gucci muss sich stabilisieren, damit Kering dreht
- L'Oréal gewinnt vier Prozent dank starker Zahlen
PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Kering sind am Freitag eingebrochen. Zuletzt fielen sie um 11 Prozent und markierten ein Tief seit Juli 2025. Damit kam es erneut zu einer negativen Überraschung im Luxussegment. Erst am Vortag waren die Aktien von Hermes gefallen, nachdem die Zahlen nicht überzeugt hatten. Im Sog von Kering schwächelten vor dem Wochenende auch andere Werte des Sektors wie LVMH und Richemont .
Einmal mehr stand bei Kering die Marke Gucci im Zentrum. Die geschäftliche Wende bleibe schwierig, so lange es hier keine überzeugende Stabilisierung gebe, betonten die Analysten von Deutsche Bank Research. Es gelte nun die Jahreszahlen abzuwarten. Dann müsse sich zeigen, ob Einsparungen sich positiv auswirkten.
Einen Lichtblick gab es dagegen von L'Oreal , deren Aktien sich mit den Luxuswerten im Sektor der Konsumgüter befinden. Hier ging es um 4 Prozent nach oben. Die Aktien knüpften damit an den jüngsten Ausbruch nach oben mit einem Hoch seit Mitte 2024 an. Die Analysten von Jefferies bezeichneten die Zahlen zum dritten Quartal als beeindruckend. Der Kosmetikkonzern habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./mf/gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 1.275 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 476,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 415,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 590,00EUR was eine Bandbreite von +8,27 %/+53,93 % bedeutet.