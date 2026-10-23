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    AKTIE IM FOKUS

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    Adidas leidet unter gesenkter Prognose von Deckers Outdoor

    Für Sie zusammengefasst
    • Deckers senkt Jahresprognose und belastet Adidas
    • Adidas verliert 1,4 Prozent auf 156,80 Euro
    • Schwache Nachfrage drückt Verkäufe von Hoka und Ugg
    AKTIE IM FOKUS - Adidas leidet unter gesenkter Prognose von Deckers Outdoor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gekappte Jahresprognose des US-Schuhkonzerns Deckers Outdoor hat am Freitag auch die Aktien von Adidas belastet. Als einer der schwächsten Werte im Dax gab der Sportartikelkonzern zuletzt um 1,4 Prozent auf 156,80 Euro nach. Damit weitete Adidas seine Kursverluste im laufenden Jahr wieder auf gut 7 Pozent aus. Die 200-Tage-Durchschnittslinie, welche die Adidas-Aktien erst vergangene Woche hinter sich ließen, stützte aber.

    Deckers senkte seinen Ausblick am Donnerstag nach US-Börsenschluss angesichts der verhaltenen Kauflaune der Kundschaft, was im abgelaufenen Quartal zu schwächeren Verkäufen von Hoka Sneakern und Ugg Boots geführt habe. Ein Händler verwies darauf, dass Adidas zwar erst am Dienstag starke vorläufige Quartalszahlen vorgelegt habe, dennoch trübe Deckers nun die Stimmung. Die Deckers-Aktie brach im vorbörslichen US-Handel zuletzt um rund neun Prozent ein./niw/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,55 % und einem Kurs von 68,76 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 204,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +2,07 %/+56,30 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung nach vorläufigen Rekordzahlen und die anschließende Abschwächung. Diskutiert werden 9 % Umsatzplus, 37 % EBIT-Wachstum und das auf 2,5 Mrd. Euro erhöhte Jahresgewinnziel. Kritisch betrachtet werden 200 Mio. Euro Zollrückerstattungen im EBIT und bereinigt kaum verbesserte Margen. Im Fokus stehen zudem ausstehende Details zu Nordamerika und China, die 200-Tage-Linie sowie Citigroups erhöhtes Kursziel von 211 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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