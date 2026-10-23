Adidas leidet unter gesenkter Prognose von Deckers Outdoor

Aktientrend_ schrieb 20.10.26, 19:31

Ein kleiner Blick auf die ersten Zahlen, der Rest kommt ja erst nächste Woche.



Konzernkennzahl



Q3 2025 —> Q3 2026



Umsatz 6,630 Mrd. € auf 7,252 Mrd. €



Operativer Gewinn EBIT 736 Mio. € auf 1.008 Mio. € (200 Millionen Erstattung drin)



Bruttomarge 51,8 % auf 54,3 %



Operative Marge 11,1 % auf 13,9 %



Umsatz und EBIT stiegen um 9 % beziehungsweise 37 %. Allerdings enthält das Ergebnis rund 200 Mio. € erstattete Zölle. Ohne diesen Posten ergeben sich rechnerisch:



1. 808 Mio. € EBIT: etwa 9,8 % über Vorjahr.

2. 11,1 % operative Marge: praktisch auf Vorjahresniveau.

3. 51,5 % Bruttomarge: leicht unter Vorjahr.



Also Umsatz steigt kräftigt und Margen bleiben gleich bis leicht negativ in der Entwicklung. Was mich aber am meisten interessiert ist Nordamerika und China, die Daten kommen dann erst nächste Woche. Aber die für Q3 gemeldete gesamte Umsatz- und Margenentwicklung zeichnete sich im Q2 schon in Nordamerika und China ab.



In Nordamerika verbessert sich die Nachfrage deutlich, beim Gewinn kommt davon bisher weniger an. 14% ausgewiesener Umsatzanstieg in Nordamerika (währungsbereinigt) aber im zweiten Quartal stiegen die regionalen operativen Aufwendungen um 24%. Das führte insgesamt im 2. Quartal zu einer sinkenden operativen Marge. In China wuchs der Umsatz im Q2 um 15% Adidas und damit langsamer als im Jahr zuvor wo es +17% waren, meldete aber +19% wegen Währungseffekte.



Ich bin gespannt was Q3 in USA und China erreicht wurde. Derzeit scheint es mir so, dass der Umsatzanstieg auf Kosten der Margen erfolgt. Aber ein Quartal macht noch keinen Trend.