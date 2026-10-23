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    Erneut angeklagt

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    Krypto-Deals bringen Trump wieder vor Gericht

    Ein Circle-Aktionär verklagt Donald Trump und seine Krypto-Firma. Er wirft ihnen vor, mit umstrittenen Krypto-Deals gegen die US-Verfassung verstoßen zu haben.

    Für Sie zusammengefasst
    Erneut angeklagt - Krypto-Deals bringen Trump wieder vor Gericht
    Foto: Bonnie Cash-Pool via CNP - Consolidated News Photos

    Die bei einem Bundesgericht in Washington eingereichte Zivilklage stammt von J. Benjamin Greenberg, einem Aktionär der Circle Internet Group. Er wirft Trump vor, seine politische Stellung für private finanzielle Vorteile genutzt zu haben.

    Im Mittelpunkt steht die sogenannte Foreign Emoluments Clause der US-Verfassung. Sie untersagt es Präsidenten, ohne Zustimmung des Kongresses finanzielle Vorteile von ausländischen Regierungen anzunehmen.

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    Konkret geht es um zwei Transaktionen mit Verbindungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zum einen soll eine Investmentgesellschaft für 500 Millionen US-Dollar einen Anteil von 49 Prozent an World Liberty Financial erworben haben.

    Zum anderen nutzte der staatlich unterstützte Investmentfonds MGX aus Abu Dhabi den Stablecoin USD1 von World Liberty Financial, um eine Beteiligung an der Kryptobörse Binance im Wert von zwei Milliarden US-Dollar zu finanzieren.

    Greenberg sieht darin eine verfassungswidrige Bereicherung des US-Präsidenten. In der Klageschrift wirft er Trump vor, durch Zahlungen einer ausländischen Regierung in Milliardenhöhe persönlich profitiert zu haben.

    Circle-Aktionär fordert Schadenersatz

    Neben möglichen Verfassungsverstößen steht auch der Wettbewerb auf dem Stablecoin-Markt im Mittelpunkt des Verfahrens.

    World Liberty Financial wurde wenige Monate vor der US-Präsidentschaftswahl 2024 von Trump und seinen Söhnen mitgegründet. Das Unternehmen hat mit WLFI und dem an den US-Dollar gekoppelten USD1 zwei Kryptowährungen auf den Markt gebracht.

    Greenberg argumentiert, dass die mutmaßlich rechtswidrigen Wettbewerbsvorteile von World Liberty Financial Circle und dessen Aktionären finanziell geschadet hätten.

    Die Klage wurde als sogenannte Aktionärsderivatklage eingereicht. Dabei versucht ein Aktionär, Schadenersatz im Namen des Unternehmens durchzusetzen.

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    Weißes Haus weist sämtliche Vorwürfe zurück

    Sowohl World Liberty Financial als auch das Weiße Haus weisen die Anschuldigungen zurück. World-Liberty-Sprecher David Wachsman bezeichnete die Vorwürfe als unbegründet und betonte, dass das Unternehmen sämtliche geltenden US-Gesetze und Vorschriften einhalte. Zudem arbeite niemand bei World Liberty Financial für die US-Regierung.

    Milliardeneinnahmen, doch bisher erfolglose Klagen

    Für das vergangene Jahr meldete Trump Einnahmen von 1,4 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit seinen Krypto-Unternehmungen, darunter World Liberty Financial.

    Insbesondere Demokraten im US-Kongress kritisieren die engen Verbindungen zwischen dem US-Präsidenten, seiner Familie und der Kryptowährungsbranche. Die Kontroversen gelten zudem als einer der Gründe für das Scheitern des Clarity Acts.

    World Liberty Financial ist bereits in einen weiteren Rechtsstreit mit Krypto-Milliardär Justin Sun verwickelt. Dieser wirft dem Unternehmen vor, seine WLFI-Token rechtswidrig eingefroren zu haben. World Liberty reagierte mit einer Gegenklage wegen Verleumdung.

    Bereits während Trumps erster Amtszeit hatten mehrere Kläger versucht, gegen mutmaßliche Verstöße gegen die Foreign Emoluments Clause vorzugehen. Keines dieser Verfahren führte jedoch dazu, dass Trump finanzielle Vorteile zurückzahlen oder seine Geschäftspraktiken einstellen musste.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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