Moderna fällt um 2,57 % nach Ausverkauf wegen geleakter Studiendaten

Obwohl die Moderna Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +255,81 %.

Geleakte Studiendaten zu einem Krebsimpfstoff mit Merck lösen bei Moderna einen Ausverkauf aus, obwohl die Ergebnisse vielversprechend sind. Nach dem Kurssturz am Donnerstag gibt die Aktie weiter nach und notiert bei 176,06 Euro.

Auf Wochensicht hat die Moderna Aktie damit -15,25 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Moderna eine positive Entwicklung von +599,16 % erlebt.

Informationen zur Moderna Aktie

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,27 Mrd. € wert.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,25 % 1 Monat +11,66 % 3 Monate +255,81 % 1 Jahr +702,86 %

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Moderna?

Stand: 23.10.2026, 11:03 Uhr

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,52 %. Novavax notiert im Plus, mit +1,12 %. BioNTech legt um +0,63 % zu

Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 34,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei -8,41 %.

Die Moderna-Aktie stürzt trotz starker Studiendaten zum Krebsimpfstoff mit Merck um mehr als 25 Prozent ab. Analysten sehen eine klassische Sell-the-News-Reaktion nach monatelanger Kursrallye. Die Moderna-Aktie ist am Donnerstag um mehr als 25 …

Die Moderna-Aktie bricht nach geleakten Studiendaten zu einem Krebsimpfstoff zweistellig ein. Dabei sind die Ergebnisse vielversprechend. Was steckt dahinter?

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Moderna Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Moderna Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.