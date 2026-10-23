Yggdrasil SPAC 1 AG (künftig firmierend: Innok Robotics G...

23.10.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Unternehmen: Yggdrasil SPAC 1 AG (künftig firmierend: Innok Robotics Group AG)

ISIN: DE000A3EVV13



Anlass der Researchstudie (Initial Coverage) Studie:

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 15,00 EUR

Kursziel auf 31.12.2027

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Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Führendes Physical AI und Robotics-Scale-up (outdoorfähige AMRs) in starker Wachstumsphase



Die Innok Robotics GmbH mit Sitz in Regenstauf entwickelt und vertreibt autonome mobile Robotersysteme (AMR) für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Im Rahmen des geplanten Reverse IPOs hat die Hauptversammlung der bereits börsennotierten Yggdrasil SPAC 1 AG am 21.10.2026 die Einbringung der operativen Innok Robotics GmbH sowie die anschließende Umfirmierung in Innok Robotics Group AG beschlossen. Der rechtliche Vollzug der Transaktion wird nach erfolgter Handelsregistereintragung für Ende November 2026 erwartet. Die nachfolgende operative Analyse einschließlich der historischen Finanzkennzahlen bezieht sich daher im Wesentlichen auf die Innok Robotics GmbH, während die Bewertung die nach Vollzug der Transaktion erwartete Struktur der börsennotierten Innok Robotics Group AG zugrunde legt.



Die technologische Grundlage des Geschäftsmodells bilden die modulare Hardwareplattform HEROS und die selbst entwickelte, zunehmend auf Physical AI basierende Autonomiesoftware INNOK COCKPIT. Mit den Produktfamilien INDUROS, RAINOS und INSPECTOS adressiert die Gesellschaft insbesondere die Bereiche Intralogistik, Bewässerung sowie Inspektion und Überwachung. Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal besteht in der Fähigkeit, autonome Transportprozesse auch in bestehenden Industrieumgebungen (Brownfield) sowie über kombinierte Indoor- und Outdoor-Strecken hinweg abzubilden. Der Vertrieb erfolgt über eine wachsende eigene Vertriebsorganisation (inzwischen 10 Vertriebsmitarbeiter) sowie seit 2025 über eine stark wachsende Anzahl an Systempartnern. Neben dem Direktverkauf bietet Innok Robotics ein Robotics-as-a-Service-Modell (RaaS) mit typischerweise vierjähriger Vertragslaufzeit und wiederkehrenden Nutzungsentgelten an.

Der Markt profitiert von strukturellen Wachstumstreibern wie dem zunehmenden Arbeitskräftemangel, steigenden Arbeitskosten und der fortschreitenden Automatisierung industrieller Prozesse. Dabei eröffnet insbesondere die Entwicklung leistungsfähiger Physical-AI-Systeme neue Einsatzmöglichkeiten für autonome Roboter außerhalb bislang überwiegend standardisierter Produktions- und Lagerumgebungen. Mit seiner Technologie für Brownfield-, Outdoor- und kombinierte Indoor-/Outdoor-Anwendungen adressiert Innok Robotics insbesondere bislang weniger automatisierte Transportprozesse in bestehenden Industriearealen. Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Wachstumspotenziale aus der zunehmenden Nutzung autonomer Robotersysteme für Inspektions-, Überwachungs- und Bewässerungsaufgaben sowie perspektivisch aus Mobile-Manipulation-Anwendungen.



Nach Schätzungen von Mordor Intelligence dürfte das weltweite AMR-Marktvolumen von 5,18 Mrd. USD im Jahr 2026 auf 10,56 Mrd. USD im Jahr 2031 ansteigen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,3 %. Für Innok Robotics ergeben sich insbesondere aus der Automatisierung bislang überwiegend manuell durchgeführter Materialtransporte in bestehenden Industriearealen zusätzliche Marktpotenziale. Die Einsatzmöglichkeiten der modularen Technologie in weiteren Bereichen wie Landwirtschaft, Inspektion und Sicherheit erweitern darüber hinaus den adressierbaren Markt. Die hohe Wachstumsdynamik im noch jungen Outdoor-AMR-Segment verdeutlichen auch die Daten der International Federation of Robotics (IFR), wonach die weltweit erfassten Verkäufe von Transportrobotern für nichtöffentliche Außenbereiche im Jahr 2025 um rund 296 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind.



Seit Beginn der Serienvermarktung im Geschäftsjahr 2022 konnte Innok Robotics seine Umsatzerlöse von 1,03 Mio. EUR auf 2,40 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025 steigern. Allein im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatzwachstum von 60,0 % erzielt. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragseingang auf rund 3,1 Mio. EUR (VJ: 1,6 Mio. EUR) und damit um rund 100 %, was auf eine zunehmende kommerzielle Nachfrage nach den Robotersystemen hindeutet. Nach erfolgreichen Pilot- und Testphasen werden die Systeme inzwischen auch von größeren Industriekunden im laufenden Produktionsbetrieb eingesetzt. Daraus ergeben sich Potenziale für Folgeaufträge sowie nationale und internationale Roll-outs. Ein Beispiel hierfür ist der nach Unternehmensangaben abgeschlossene Rahmenvertrag mit einem der 3 Tier Automotive Zulieferer mit Headquarter in Stuttgart, der die Grundlage für eine vereinfachte Belieferung weiterer Konzernstandorte bildet. Zu den Kunden von Innok Robotics zählen zahlreiche international tätige Industriekonzerne, darunter Bosch, ZF, Volkswagen, Siemens und BASF. Darüber hinaus beliefert die Gesellschaft mittelständische Unternehmen wie ZwickRoell, Rigdon und HORSCH. Die breite Kundenbasis bietet Potenziale für Folgeaufträge und eine sukzessive Ausweitung des Robotereinsatzes auf weitere Unternehmensstandorte. Aufgrund des noch vergleichsweise niedrigen absoluten Umsatzniveaus sowie der Vorleistungen in den Personalaufbau und die technologische Weiterentwicklung arbeitet die Gesellschaft jedoch weiterhin planmäßig defizitär. Das EBITDA verbesserte sich im Geschäftsjahr 2025 leicht auf -0,98 Mio. EUR (VJ: -1,09 Mio. EUR).



Die Wachstumsstrategie der Innok Robotics basiert insbesondere auf der weiteren Durchdringung bestehender Kundenbeziehungen, dem Ausbau der Vertriebsaktivitäten, der Erschließung zusätzlicher Anwendungsfelder sowie der internationalen Expansion. Neben der Ausweitung des Direktvertriebs soll das internationale Systempartnernetzwerk sukzessive erweitert werden. Der Eintritt in den nordamerikanischen Markt ist ab 2027 vorgesehen, ab 2028 sollen weitere asiatisch-pazifische Märkte erschlossen werden. Gleichzeitig verfolgt Innok Robotics durch die verstärkte Einbindung externer Produktions- und Servicepartner einen Asset-Light-Ansatz, der eine Skalierung des Geschäftsvolumens ohne einen proportionalen Ausbau der eigenen Fertigungs- und Personalkapazitäten ermöglichen soll. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der modularen Technologieplattform bildet eine weitere Grundlage für die geplante Geschäftsausweitung.

Ausgehend von der bisherigen Geschäftsentwicklung und der geplanten Umsetzung der Wachstumsstrategie erwarten wir in den kommenden Geschäftsjahren einen deutlichen Umsatzanstieg. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 prognostizieren wir Umsatzerlöse in Höhe von 5,42 Mio. EUR, die bis zum Geschäftsjahr 2030 auf 94,19 Mio. EUR ansteigen sollten. Wesentliche Treiber sind der erwartete Absatzhochlauf bei den Robotersystemen, der zunehmende Beitrag wiederkehrender Service- und RaaS-Umsätze, die geografische Expansion sowie die Erschließung neuer Anwendungsgebiete. Aufgrund der erwarteten Skaleneffekte sowie der unterproportionalen Entwicklung der Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen rechnen wir ab dem Geschäftsjahr 2028 mit dem Erreichen der operativen Gewinnschwelle. Für das Geschäftsjahr 2028 prognostizieren wir ein EBITDA in Höhe von 5,38 Mio. EUR, das bis zum Geschäftsjahr 2030 auf 40,32 Mio. EUR ansteigen sollte.



Auf Basis unseres dreistufigen DCF-Bewertungsmodells haben wir für die Innok Robotics Group AG einen fairen Eigenkapitalwert (31.12.2027) in Höhe von 154,12 Mio. EUR ermittelt. Unter Berücksichtigung der im Bewertungsmodell angesetzten Aktienzahl von 10,27 Mio. Aktien entspricht dies einem fairen Wert von 15,00 EUR je Aktie. Wesentliche Grundlagen unserer Bewertung sind der erwartete deutliche Umsatzanstieg sowie die aus dem

Asset-Light-Geschäftsmodell resultierenden Skalierungseffekte und die damit verbundene Verbesserung der operativen Profitabilität.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=dd21f62b4682163fa6507f91798989f9

Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

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86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm



Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellungsdatum: 23.10.2026 (09:50 Uhr)

Datum der ersten Weitergabe: 23.10.2026 (11:00 Uhr)



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https://eqs-news.com/?origin_id=83292161-ceb7-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

2421200 23.10.2026 CET/CEST



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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Yggdrasil SPAC 1 Aktie Die Yggdrasil SPAC 1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,20 auf Düsseldorf (22. Oktober 2026, 12:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Yggdrasil SPAC 1 Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000Euro.