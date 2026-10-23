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    AKTIEN IM FOKUS

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    Holcim, Sika und Vinci liefern uneinheitliche Impulse

    Für Sie zusammengefasst
    • Bauwerte legen trotz schwachem Markt leicht zu
    • Holcim steigt nach Zahlen und höherer Jahresprognose
    • Sika und Vinci verlieren, Heidelberg Materials legt zu
    AKTIEN IM FOKUS - Holcim, Sika und Vinci liefern uneinheitliche Impulse
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bau- beziehungsweise Baustoffwerte haben am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt leicht zugelegt. Sie profitierten von den Kursgewinnen von Holcim , die nach Quartalszahlen um 5,6 Prozent anzogen. Die Berichte anderer Unternehmen des Sektors kamen dagegen nicht so gut an. Während Aktien von Vinci 0,3 Prozent verloren, ging es für Sika um 1,6 Prozent abwärts. Am deutschen Aktienmarkt gewannen Heidelberg Materials zuletzt 0,9 Prozent.

    Bei dem Baustoffkonzern Holcim hoben die Analysten von Goldman Sachs die starke operative Entwicklung trotz eines schwierigen Marktumfelds hervor. Die Anhebung der Jahresprognose für den operativen Gewinn (Ebit) bestätige das positive Bild. Dem Bericht des Bauchemiekonzerns Sika gewannen die Analysten von Baader zwar positive Aspekte ab, doch das China-Geschäft lasse zu wünschen übrig.

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    Das dritte Quartal des französischen Infrastrukturunternehmens Vinci bezeichneten die Experten von Jefferies unterdessen als unspektakulär, verwiesen aber auf leichte Mängel. So stehe besser als erwarteten Umsätzen ein enttäuschender Auftragseingang entgegen. Kurzfristig werde die Aktie wohl von der Lage in Frankreich und der konjunkturellen Entwicklung dominiert. Für die Aktie spreche jedoch die Bewertung. Langfristig ergebe sich ein attraktives Potenzial./mf/niw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 146,3 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 206,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 286,00EUR was eine Bandbreite von +40,57 %/+95,16 % bedeutet.





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