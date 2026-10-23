Malteurop erwirbt die Mälzerei der Chunlei Malting Co. - Eine strategische Investition, die das Geschäft des Unternehmens erheblich ausweitet und seine Position auf den Exportmärkten stärkt

YANCHENG, China, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Genossenschaftsgruppe VIVESCIA und ihr Mälzereigeschäft haben die Übernahme des Werks der Chunlei Malting Co. bekannt gegeben. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 220.000 Tonnen Malz, was zur Herstellung von 2 Milliarden Litern Bier ausreicht, hebt Malteurop seine industriellen und logistischen Kapazitäten in China auf ein neues Niveau. Das Werk befindet sich in der Nähe von Yancheng, 300 km nördlich von Shanghai in der Provinz Jiangsu, und erfüllt dank industrieller Verfahren, bei denen Biomasse und Ökostrom kombiniert werden, die höchsten Standards im Hinblick auf die Dekarbonisierung.

Als einer der weltweit führenden Malzhersteller und einziger ausländischer kommerzieller Malzproduzent in China festigt Malteurop mit dieser Transaktion seine Position auf dem chinesischen Malzmarkt – 30 Jahre nach der Eröffnung seines ersten Standorts in Baoding (in der Provinz Hebei, etwa 150 km südwestlich von Peking).

Der President der VIVESCIA Group, Christoph Büren, erklärte: „Dieses Projekt verdeutlicht die Fähigkeit eines führenden französischen Akteurs in der Gersten-, Brau- und Malzindustrie, sich dauerhaft im chinesischen Produktionsökosystem zu etablieren, und stellt zugleich das französische landwirtschaftliche Know-how unter Beweis." Dies spiegelt das langfristige Engagement unserer Unternehmensgruppe für ihre Präsenz in China wider und stärkt die französisch-chinesischen Beziehungen sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Getreideindustrie."

„Malteurop ist seit 30 Jahren in China präsent und baut nun seine Partnerschaft mit lokalen Akteuren der Malz- und Brauindustrie aus. Mit dieser bedeutenden Akquisition, die perfekt auf unsere VIVESCIA 3.0-Strategie abgestimmt ist, verfolgen wir das Ziel, lokale Exzellenz mit der globalen Expertise von Malteurop zu verbinden, um eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Wachstumsplattform für unsere Brauereikunden in China, Asien und weiteren Exportmärkten zu schaffen", fügte Guillaume Mothe, Managing Director der VIVESCIA Group, hinzu.

Heute feiern wir in Yancheng den Abschluss der Transaktion, die in diesem Sommer unter Anwesenheit der regionalen chinesischen Behörden, der französischen Behörden – vertreten durch den französischen Generalkonsul in Shanghai –, sowie von Kunden, Partnern und den Mitarbeitern von VIVESCIA und Malteurop besiegelt wurde.