Tarifstreit bei Volkswagen eskaliert weiter: Streiken die Mitarbeiter jetzt?

Geschieht das nicht, werde man einen Arbeitskampf vorbereiten, erklärte Gröger am Freitag in Hannover. Seine Botschaft an den Vorstand war unmissverständlich: Man suche den Konflikt nicht, sei aber bereit dafür.

Im Tarifkonflikt zwischen IG Metall und Volkswagen zieht die Gewerkschaft die Zügel enger an. Verhandlungsführer Thorsten Gröger verlangt vom Wolfsburger Autobauer, die Kündigung von zehn Tarifverträgen bis zum Ende des Monats zurückzunehmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders deutlich verwies Gröger auf das Auslaufen der Friedenspflicht am 31. Dezember. Dieses Datum sollten sich die Verantwortlichen im Konzern fest im Kalender markieren. Wie konfrontativ die kommenden Wochen würden, liege allein in der Entscheidung von Konzernchef Oliver Blume und seinem Führungsteam. Die Gewerkschaft will nun verstärkt mit den Beschäftigten in den Austausch gehen und mögliche Eskalationsschritte vorbereiten.

Konkret nannte Gröger auf Nachfrage organisatorische Vorkehrungen für 24-Stunden-Warnstreiks sowie eine mögliche Urabstimmung. Auch die Vertrauensleute der Gewerkschaft sollen sich mit den rechtlichen Grundlagen für solche Schritte vertraut machen. Zu Details von Zeitplan und Strategie wollte er sich nicht weiter äußern.

Am Freitag trafen sich Gewerkschaft und VW-Management bereits zum zweiten Überprüfungsgespräch. Dabei ging es darum, welche Teile der Einigung aus dem Dezember 2024 noch gelten. Beim ersten Termin Ende September hatte Volkswagen überraschend die Kündigung der zehn Tarifverträge verkündet. Nach Darstellung der Arbeitnehmerseite hat der Konzern seither weder konkrete Forderungen vorgelegt noch offene Fragen hinreichend geklärt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 69,66EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.





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