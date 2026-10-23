8 % Zinsen mit flexibler Auszahlungsmöglichkeit – Debitum Flow*

Festzinsanlagen sind für viele Anleger interessant, weil sie planbare Zinsen und regelmäßige Erträge ermöglichen. Der Nachteil klassischer Festzinsprodukte: Das Geld ist häufig über Jahre gebunden. Wer vorzeitig an sein Kapital möchte, hat oft keine einfache oder kostenfreie Ausstiegsmöglichkeit.

Genau hier setzt Debitum Flow an. Das neue Produkt von Debitum kombiniert eine langfristige Festzinsanlage mit mehr Flexibilität: Anleger investieren in regulierte, besicherte Notes, erhalten 8 %* Zinsen p.a. und können bei Bedarf eine vorzeitige Auszahlung beantragen – ohne Ausstiegsgebühren.

In diesem Artikel schauen wir uns an, wie Debitum Flow funktioniert, welche Zinsen und Auszahlungsoptionen gelten und welche Risiken Anleger kennen sollten.

Was ist Debitum Flow und wie funktioniert es?

Debitum Flow ist eine flexible Festzinsanlage, bei der Anleger in regulierte, besicherte Notes investieren. Über diese Notes wird Kapital für reale, wachsende Unternehmen bereitgestellt. Solange die Notes investiert bleiben, erhalten Anleger 8 %* Zinsen p.a., die täglich gutgeschrieben werden.

Der Unterschied zu klassischen Festzinsprodukten liegt in der zusätzlichen Flexibilität. Debitum Flow hat zwar eine langfristige Laufzeit von 5 Jahren, Anleger können aber vor Laufzeitende eine Auszahlung beantragen. Diese erfolgt nicht automatisch oder garantiert sofort, sondern über einen transparenten Auszahlungsprozess.

Damit kombiniert Debitum Flow drei zentrale Eigenschaften: feste Zinsen, tägliche Zinszahlungen und die Möglichkeit, bei Bedarf eine vorzeitige Auszahlung zu beantragen.

Die wichtigsten Eckdaten von Debitum Flow

Jährliche Rendite: 8 % p.a.*

Instrument: Besicherte Notes

Laufzeit: 5 Jahre

Zinszahlungen: Täglich

Mindestanlage: 10 €

Höchstanlage: Bis zu 5.000 € pro Anleger pro Note

Vorzeitige Auszahlung: Kann vor Laufzeitende beantragt werden

Ausstiegsgebühren: Keine

Regulierung: EU-reguliert nach MiFID II

Auszahlungszeitpunkt: Abhängig von verfügbarer Liquidität und Bearbeitungszeiten

Die Fakten zeigen: Debitum Flow ist keine klassische kurzfristige Geldanlage, sondern eine langfristige Festzinsanlage mit zusätzlicher Flexibilität. Anleger erhalten feste Zinsen, haben aber gleichzeitig die Möglichkeit, bei Bedarf eine Auszahlung zu beantragen.

Wie funktioniert die flexible Auszahlung?

Der zentrale Unterschied zu vielen klassischen Festzinsanlagen liegt in der Auszahlungsstruktur. Anleger müssen nicht zwingend bis zum Laufzeitende warten, sondern können eine vorzeitige Auszahlung beantragen.

Dafür nutzt Debitum Flow einen transparenten Prozess. Auszahlungsanträge werden in eine Warteschlange eingereiht und nach dem First-in-first-out-Prinzip bearbeitet. Das bedeutet: Anträge werden grundsätzlich in der Reihenfolge bearbeitet, in der sie eingehen.

Die Auszahlung hängt dabei von der verfügbaren Liquidität ab. Diese kann unter anderem durch neue Anlagen in Debitum Flow sowie durch einen eigenen Liquiditätspuffer der Finanzierungspartner bereitgestellt werden.

Der Ablauf sieht, laut Plattform, vereinfacht so aus:

Auszahlung beantragen: Anleger wählen den Betrag aus, den sie auszahlen lassen möchten.

In die Warteschlange einreihen: Der Antrag wird nach dem First-in-first-out-Prinzip bearbeitet.

Bearbeitung abwarten: Je nach Betrag und verfügbarer Liquidität kann die Auszahlung schneller oder langsamer erfolgen.

Geld erhalten: Sobald Liquidität verfügbar ist, wird der entsprechende Betrag ausgezahlt. Nicht ausgezahlte Beträge behalten ihren Platz in der Warteschlange und werden weiter verzinst.

Auszahlung am Folgetag oder im Wochenzyklus

Debitum Flow unterscheidet zwischen kleineren Auszahlungsbeträgen und größeren Anträgen.

Bei Beträgen von bis zu 1.000 € kommt eine Auszahlung in der Regel bis zum nächsten Werktag in Frage. Größere Beträge laufen über einen wöchentlichen Auszahlungszyklus. Das wöchentliche Antragslimit liegt bei 5.000 €, einschließlich eines möglichen Betrags, der für die Auszahlung am Folgetag infrage kommt.

Wichtig ist dabei: Eine Auszahlung kann beantragt werden, ist aber nicht automatisch garantiert. Der tatsächliche Auszahlungszeitpunkt hängt von verfügbarer Liquidität, Bearbeitungszeiten, Wochenenden und Feiertagen ab.

Für Anleger ist besonders relevant: Solange ein Betrag noch investiert bleibt und nicht ausgezahlt wurde, wird er weiterhin verzinst. Dadurch bleibt das Kapital während der Wartezeit nicht einfach unverzinst liegen.

Für wen ist Debitum Flow interessant?

Laut Plattform richtet sich Debitum Flow an Anleger, die feste Zinsen erzielen möchten, aber gleichzeitig Wert auf etwas mehr Flexibilität legen. Die Anlage ist langfristig ausgerichtet, bietet jedoch die Möglichkeit, vor Laufzeitende eine Auszahlung zu beantragen.

Typische Anlegerprofile sind:

Langfristige Anleger: Sie möchten ihr Kapital über mehrere Jahre investieren, wollen sich aber nicht vollständig bis zum Laufzeitende festlegen.

Realistische Anleger: Sie wissen, dass Auszahlungen nicht sofort garantiert sind, schätzen aber einen transparenten Prozess mit klaren Regeln.

Einsteiger: Sie möchten mit einem überschaubaren Betrag starten und nicht direkt größere Summen langfristig binden.

Damit kann Debitum Flow für Anleger interessant sein, die einen Mittelweg suchen: feste Zinsen, tägliche Zinszahlungen und mehr Flexibilität als bei vielen klassischen Festzinsanlagen – ohne dass der langfristige Anlagecharakter verloren geht.

Welche Risiken sollten Anleger kennen?

Trotz der flexiblen Auszahlungsoption bleibt Debitum Flow ein Investmentprodukt. Es handelt sich nicht um ein Tagesgeldkonto oder Sparkonto, und das eingesetzte Kapital ist nicht garantiert.

Wie bei anderen festverzinslichen Anlagen bestehen Risiken. Rückzahlungen hängen unter anderem davon ab, dass die Emittenten ihren Verpflichtungen nachkommen können. Außerdem besteht ein Liquiditätsrisiko: Eine vorzeitige Auszahlung ist nur möglich, wenn ausreichend Liquidität verfügbar ist und der Antrag entsprechend bearbeitet werden kann.

Ein Auszahlungsantrag bedeutet daher nicht, dass das Geld sofort oder vollständig ausgezahlt wird. Die Auszahlung kann länger dauern als erwartet, nur teilweise erfolgen oder im ungünstigen Fall bis zum Laufzeitende ausstehen.

Anleger sollten deshalb vor einer Investition die endgültigen Bedingungen und Risikohinweise prüfen und nur Kapital investieren, das zur eigenen Risikobereitschaft passt.

Fazit: 8 % Zinsen pro Jahr* mit mehr Flexibilität

Debitum Flow kombiniert die Eigenschaften einer langfristigen Festzinsanlage mit zusätzlicher Flexibilität. Anleger investieren in regulierte, besicherte Notes, erhalten 8 %* Zinsen p.a. und tägliche Zinszahlungen. Gleichzeitig können sie vor Laufzeitende eine Auszahlung beantragen – ohne Ausstiegsgebühren.

Besonders spannend ist der strukturierte Auszahlungsprozess: Kleinere Beträge von bis zu 1.000 € kommen in der Regel für eine Auszahlung am Folgetag in Frage, größere Beträge laufen über einen wöchentlichen Zyklus von bis zu 5.000 €.

Damit ist Debitum Flow keine kurzfristige Geldanlage mit garantierter Sofortverfügbarkeit, sondern eine flexible Festzinsanlage mit klaren Regeln. Wer feste Zinsen, tägliche Erträge und die Möglichkeit einer vorzeitigen Auszahlung kombinieren möchte, findet hier ein interessantes neues Produkt im Bereich regulierter Festzinsanlagen.

* Die im Artikel genannten Renditen sind Zielrenditen oder historische Werte einzelner Plattformen und stellen keine Garantie für künftige Erträge dar.