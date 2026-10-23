Mercedes will Zahl der Leiharbeiter in Deutschland senken
- Mercedes-Benz will Tausende Leiharbeiter abbauen
- Rund 3.000 Zeitarbeiter arbeiten in drei Werken
- Ab Dezember ist ein neues Abfindungsprogramm geplant
STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz will laut einem "Handelsblatt"-Bericht im Zuge seines Sparprogramms die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland reduzieren. Es gehe um "einige Tausend" Leiharbeiter, berichtete die Zeitung am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise. Eine Mercedes-Sprecherin äußerte sich in Stuttgart nicht zu den konkreten Plänen. Sie betonte aber, Zeitarbeitnehmer ergänzten die Stammbelegschaft und ersetzten sie nicht. In den Fahrzeugwerken Sindelfingen bei Stuttgart, Bremen und dem badischen Rastatt arbeiten dem "Handelsblatt"-Bericht zufolge etwa 3.000 Zeitarbeiter.
Arbeitsverträge von Leiharbeitern sind immer befristet. Diese Beschäftigten leiden bei einer Wirtschaftskrise immer als Erstes mit, wenn Kosten gesenkt werden müssen. Dann werden in der Regel ihre Arbeitsverträge nicht verlängert und sie stehen auf der Straße. In guten Zeiten übernehmen viele Unternehmen sie auch, wenn Personal gebraucht wird.
Neues Abfindungsprogramm ab Dezember
Zuletzt hatte Mercedes-Benz seinen Sparkurs verschärft und eine "Produktivitätsoffensive für Deutschland" angekündigt. Damit trat der Stuttgarter Autobauer auch eine öffentliche Diskussion über Arbeitskosten los. Denn in einem Schreiben an die Beschäftigten in Deutschland schlug der Vorstand unter anderem vor, für das gleiche Geld mehr zu arbeiten. Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall wehren sich gegen die Einschnitte.
Mercedes-Benz legt außerdem sein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu auf. Das Programm starte voraussichtlich im Dezember, teilte der Autobauer Ende September mit.
Ein Abbau der Stammbelegschaft wird aktuell nicht vom Management erwogen. Es gilt außerdem eine Beschäftigungssicherung in Deutschland bis Ende 2034. Das Management will in Deutschland mit der Produktivitätsoffensive nach "Handelsblatt-Informationen" jährlich 800 Millionen Euro einsparen./ols/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 41,48 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +5,99 %/+68,61 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
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Ein schönes Beispiel dafür, wenn Investoren anfangen, sich ihr eigenes Investment (um jeden Preis) schönzureden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
- ignoriert dabei aber die enorme Sonderkonjunktur hier in Deutschland + Europa in dieser Sparte (gerade im August und September abnorme Zulassungszahlen)
- die dennoch - nach wie vor - unterdurchschnittliche E-Auto-Quote bei Mercedes (noch immer weit hinter der z.B. von BMW)
- und das der Quartalsabsatz trotzdem nur bei 492.000 Einheiten lag ... der niedrigste Wert seit 20 Quartalen (und auch nur, weil es damals den Chipmangel gab!)
Sorry, aber was gibt es daran bitte zu feiern? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
Kleine Auflistung wieso ich kürzlich zum ersten Mal in Mercedes investiert habe und meine Position voraussichtlich noch ausbauen werde:
• 30,4 Mrd. € Nettoliquidität im Industriegeschäft decken fast 80 % des Börsenwerts ab.
• Attraktive Dividendenrendite von ca. 8,5 % stützt den Einstieg.
• Das EBIT von Financial Services sprang zuletzt um 70 % nach oben.
• Das Premium-Transportergeschäft der Vans liefert extrem stabile 10 % Marge(trotz umstellung auf elektro Vans).
• Nach meiner eigenen Annahme und Recherche (ohne Gewähr) sichern 200.000–250.000 treue Luxuskunden den Absatz in China nach unten ab, wodurch sich der jüngste Einbruch von 31 % bald verlangsamen und wahrscheinlich im kommenden Quartal die Kurve abflachen sollte.
• Historisch gesehen ist das vierte Quartal (Q4) durch das starke Jahresendgeschäft saisonal immer das umsatzstärkste Quartal des Konzerns.
• Der Konzern zündet die größte Produktoffensive seiner Geschichte und bringt im Zuge des strategischen Modellwechsels bis 2027 über 40 neue Fahrzeugmodelle auf den Markt, um den weltweiten Absatz wieder anzukurbeln.
• Das Kerngeschäft ist de facto fast schuldenfrei; Verbindlichkeiten betreffen nur das profitable Leasing-Portfolio.
•Höchster E-Auto-Absatz der Konzerngeschichte im Q3 beweist die funktionierende Transformation.
• Exklusive KI-Software-Flotten Allianz mit Nvidia und Uber (Momenta für naher Osten und China)
• Eine erfolgreiche 1.200-km-Rekordfahrt untermauert die Feststoffbatterie, deren Kleinserie für 2027 angesetzt ist.
• Zweistelliges Luxus-Wachstum in den USA fängt die China-Delle operativ auf.
• Der immaterielle Wert der Marke Mercedes-Benz ist schwer exakt zu beziffern, wird von globalen Studien jedoch auf über 50 Milliarden Euro geschätzt und übersteigt damit allein für sich genommen bereits die gesamte aktuelle Marktkapitalisierung des Konzerns.
(Habt ihr noch fragen oder Anmerkungen?).
Wichtiger Hinweis:Das sind lediglich die Gründe, warum ich mich für diesen Einstieg entschieden habe.