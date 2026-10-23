🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mercedes will Zahl der Leiharbeiter in Deutschland senken

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes-Benz will Tausende Leiharbeiter abbauen
    • Rund 3.000 Zeitarbeiter arbeiten in drei Werken
    • Ab Dezember ist ein neues Abfindungsprogramm geplant
    Mercedes will Zahl der Leiharbeiter in Deutschland senken
    Foto: Matthias Balk - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz will laut einem "Handelsblatt"-Bericht im Zuge seines Sparprogramms die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland reduzieren. Es gehe um "einige Tausend" Leiharbeiter, berichtete die Zeitung am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise. Eine Mercedes-Sprecherin äußerte sich in Stuttgart nicht zu den konkreten Plänen. Sie betonte aber, Zeitarbeitnehmer ergänzten die Stammbelegschaft und ersetzten sie nicht. In den Fahrzeugwerken Sindelfingen bei Stuttgart, Bremen und dem badischen Rastatt arbeiten dem "Handelsblatt"-Bericht zufolge etwa 3.000 Zeitarbeiter.

    Arbeitsverträge von Leiharbeitern sind immer befristet. Diese Beschäftigten leiden bei einer Wirtschaftskrise immer als Erstes mit, wenn Kosten gesenkt werden müssen. Dann werden in der Regel ihre Arbeitsverträge nicht verlängert und sie stehen auf der Straße. In guten Zeiten übernehmen viele Unternehmen sie auch, wenn Personal gebraucht wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    38,87€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    44,01€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neues Abfindungsprogramm ab Dezember

    Zuletzt hatte Mercedes-Benz seinen Sparkurs verschärft und eine "Produktivitätsoffensive für Deutschland" angekündigt. Damit trat der Stuttgarter Autobauer auch eine öffentliche Diskussion über Arbeitskosten los. Denn in einem Schreiben an die Beschäftigten in Deutschland schlug der Vorstand unter anderem vor, für das gleiche Geld mehr zu arbeiten. Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall wehren sich gegen die Einschnitte.

    Mercedes-Benz legt außerdem sein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu auf. Das Programm starte voraussichtlich im Dezember, teilte der Autobauer Ende September mit.

    Ein Abbau der Stammbelegschaft wird aktuell nicht vom Management erwogen. Es gilt außerdem eine Beschäftigungssicherung in Deutschland bis Ende 2034. Das Management will in Deutschland mit der Produktivitätsoffensive nach "Handelsblatt-Informationen" jährlich 800 Millionen Euro einsparen./ols/DP/men

    Mercedes-Benz Group

    +0,50 %
    +3,20 %
    -5,07 %
    -8,11 %
    -21,74 %
    -33,60 %
    -40,11 %
    -24,31 %
    +114,47 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000
    Mercedes-Benz Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 41,48 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +5,99 %/+68,61 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von Mercedes-Benz und die Chancen einer operativen Stabilisierung. Als Kaufargumente gelten hohe Nettoliquidität, Dividendenrendite, Markenstärke und neue Modelle. Dem stehen Sorgen über Absatz- und Marktanteilsverluste vor allem in China, wachsende chinesische Konkurrenz sowie hohe Abfindungs- und Restrukturierungskosten gegenüber. Diskutiert wird, ob Cashflow und künftige Dividenden dadurch unter Druck geraten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mercedes will Zahl der Leiharbeiter in Deutschland senken Mercedes-Benz will laut einem "Handelsblatt"-Bericht im Zuge seines Sparprogramms die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland reduzieren. Es gehe um "einige Tausend" Leiharbeiter, berichtete die Zeitung am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     