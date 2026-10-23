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    Konsum-Schock

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    Ölpreis-Schock trifft Großbritannien: Jetzt bricht die Kauflaune ein

    Großbritanniens Konsum schwächelt: Einzelhandelsumsätze sinken, das Verbrauchervertrauen bricht ein. Hohe Energiepreise verstärken die Sorgen um die Wirtschaft.

    Konsum-Schock - Ölpreis-Schock trifft Großbritannien: Jetzt bricht die Kauflaune ein
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Die britische Wirtschaft erhält ein neues Warnsignal. Die Einzelhandelsumsätze sind im September überraschend deutlich gesunken, während das Verbrauchervertrauen im Oktober regelrecht eingebrochen ist. Steigende Energiepreise, der Krieg im Nahen Osten und Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft belasten die Kauflaune der Briten. Nach Angaben des Statistikamtes ONS gingen die Einzelhandelsumsätze im September gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent zurück. Volkswirte hatten lediglich ein Minus von 0,1 Prozent erwartet. Besonders stark traf es den Onlinehandel, dessen Absatz um 2,2 Prozent schrumpfte. Auch Bekleidungsgeschäfte und Supermärkte verzeichneten Rückgänge. Der ungewöhnlich warme Herbst belastete insbesondere den Verkauf von Winterkleidung.

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    Noch alarmierender sind die neuen Stimmungsdaten: Der GfK-Verbrauchervertrauensindex stürzte im Oktober um elf Punkte auf minus 24 ab. Einen vergleichbaren Einbruch gab es außerhalb der Corona-Pandemie zuletzt nach dem Brexit-Referendum 2016. Besonders stark verschlechterten sich die Erwartungen an die wirtschaftliche Entwicklung und die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen. Beide Teilindizes verloren jeweils 14 Punkte.

    Ein wesentlicher Belastungsfaktor sind die explodierenden Energiekosten. Während die verkauften Kraftstoffmengen im September um 2,2 Prozent stiegen, legten die Ausgaben dafür um 6,1 Prozent zu. Gleichzeitig erreichte der Ölpreis der Nordseesorte Brent am Freitag mit rund 114 Dollar je Barrel ein Fünfmonatshoch.

    Dabei hatte sich der britische Konsum bislang überraschend robust gezeigt. Im dritten Quartal stiegen die Einzelhandelsumsätze insgesamt noch um 0,7 Prozent. Unternehmen wie Tesco, Sainsbury's, Greggs und Kingfisher hatten zuletzt sogar ihre Gewinnprognosen angehoben.

    Doch für die kommenden Monate verdüstern sich die Aussichten. Pantheon Macroeconomics rechnet damit, dass sich das britische Wirtschaftswachstum von voraussichtlich 0,7 Prozent im dritten Quartal auf nur noch 0,2 Prozent im Schlussquartal abschwächt.

    Für die Bank of England entsteht damit ein schwieriger Zielkonflikt: Der schwächere Konsum spricht gegen höhere Zinsen, der anhaltende Inflationsdruck dagegen für eine straffere Geldpolitik. Am 5. November steht die nächste Zinsentscheidung an. Für britische Einzelhandelsaktien könnte vor allem das wichtige Weihnachtsgeschäft zum Belastungstest werden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/GBP wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 0,837GBP auf Forex (23. Oktober 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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