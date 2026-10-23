BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones von 164 auf 158 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Herstellers von Abfüllanlagen hätten eine schwächer als erwartete Umsatzentwicklung gezeigt, da die Investitionsbudgets der Kunden durch die gestiegenen Energiekosten begrenzt blieben, schrieb Robert-Jan van der Horst am Donnerstag. Obwohl dies ein temporärer Effekt sein sollte, habe Krones mit Verweis auf das schwierige Umfeld die Ziele für 2026 und wie erwartet auch für 2028 gesenkt. Der jüngste Kursrückgang biete indes eine Kaufgelegenheit./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 112EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Robert-Jan van der Horst

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 158

Kursziel alt: 164

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

