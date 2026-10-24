🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Der neue Luxus der Reichen

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vermögen vererben war gestern: Reiche Eltern kaufen ihren Kindern Unternehmen

    Statt Millionen zu vererben, kaufen reiche Eltern ihren Kindern Unternehmen. Das soll Eigenständigkeit fördern, birgt aber finanzielle Risiken und Konfliktpotenzial.

    Der neue Luxus der Reichen - Vermögen vererben war gestern: Reiche Eltern kaufen ihren Kindern Unternehmen
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Statt ihren Kindern Millionen zu vererben, setzen immer mehr vermögende Unternehmer auf eine andere Strategie: Sie kaufen Firmen, in denen die nächste Generation Verantwortung übernehmen und sich eine eigene wirtschaftliche Existenz aufbauen kann. Doch das Modell birgt auch erhebliche Risiken. Wer ein Unternehmen erfolgreich verkauft hat, steht häufig vor zwei Fragen: Wohin mit dem Geld und wie lässt sich der eigenen Familie langfristig eine wirtschaftliche Perspektive bieten? Einige wohlhabende Unternehmer verbinden inzwischen beide Herausforderungen. Sie erwerben mittelständische Betriebe und ermöglichen ihren erwachsenen Kindern dort den Einstieg ins Berufsleben.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Wie das US-Anlegermagazin Barron's berichtet, geht es dabei nicht allein um Vermögensübertragung. Die Kinder sollen lernen, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, Mitarbeiter zu führen und Verantwortung für Gewinne und Verluste zu übernehmen. Gleichzeitig können die Eltern ihr Kapital produktiv einsetzen und ihre unternehmerische Erfahrung weitergeben.

    Millioneninvestment statt klassischem Erbe

    Ein Beispiel liefert ein ehemaliger Technologieunternehmer von der amerikanischen Westküste. Nachdem er seine Firma verkauft hatte, investierte er einen Teil seines Vermögens in einen spezialisierten Industriebetrieb im Nordwesten der USA.

    Während der Vater als Eigentümer und Verwaltungsratsvorsitzender die strategische Entwicklung begleitet, arbeitet seine Tochter zunächst in der Finanzabteilung. Dort lernt sie das Geschäft von Grund auf kennen, analysiert Kostenstrukturen, Gewinnmargen und Investitionsentscheidungen.

    Anders als klassische Finanzinvestoren verfolgt die Familie keinen festen Verkaufszeitpunkt. Vielmehr soll das Unternehmen langfristig weiterentwickelt werden und möglicherweise als Grundlage für weitere Übernahmen dienen.

    Für jedes Kind ein eigenes Unternehmen?

    Noch einen Schritt weiter denkt ein anderer Unternehmer. Der Mann Anfang 50 prüft, für jedes seiner vier erwachsenen Kinder einen eigenen Betrieb zu erwerben. Die Unternehmen sollen zu deren Interessen und Fähigkeiten passen.

    Seine Kinder verfügen bereits über Hochschulabschlüsse und Berufserfahrung, ihnen fehlt jedoch das Kapital für eine eigene Übernahme. Der Vater möchte diese Finanzierungslücke schließen, ohne ihnen den unternehmerischen Erfolg zu garantieren.

    Die Idee: Die Kinder steigen in bestehende Unternehmen mit erfahrenem Management ein, übernehmen schrittweise Verantwortung und können die Beteiligungen ihrer Eltern langfristig selbst übernehmen.

    Milliardenmarkt durch Unternehmensnachfolge

    Das Modell trifft auf einen Markt, in dem zahlreiche mittelständische Betriebe vor einem Eigentümerwechsel stehen. Besonders interessant sind Unternehmen mit etablierten Kundenbeziehungen, stabilen Zahlungsströmen und eingespielten Führungsteams.

    Für vermögende Familien eröffnet sich damit eine Alternative zu klassischen Investments in Aktien, Anleihen oder Immobilien. Statt ausschließlich auf Kursgewinne und Dividenden zu setzen, erwerben sie direkten Einfluss auf ein operatives Geschäft.

    Allerdings unterscheiden sich solche Beteiligungen deutlich von börsengehandelten Wertpapieren. Ein einzelner Mittelständler lässt sich nicht jederzeit verkaufen. Zudem können wirtschaftliche Schwierigkeiten, Managementfehler oder unerwartete Investitionen das eingesetzte Kapital erheblich belasten.

    Wenn aus der Geldanlage ein Familienkonflikt wird

    Besonders heikel wird es, wenn mehrere Kinder beteiligt sind, aber nicht alle im Unternehmen mitarbeiten. Wem gehören die Anteile? Wer erhält ein Gehalt? Wer trifft Entscheidungen? Und was passiert, wenn ein Familienmitglied aussteigen möchte?

    Experten empfehlen deshalb, Eigentumsverhältnisse, Zuständigkeiten und Nachfolgeregelungen bereits vor dem Kauf verbindlich festzulegen.

    Hinzu kommt ein entscheidender Punkt: Nicht jedes Kind möchte Unternehmer werden. Wer eine Firma nur übernimmt, um die Erwartungen der Eltern zu erfüllen, könnte langfristig weder sich selbst noch dem Unternehmen einen Gefallen tun.

    Für vermögende Familien kann der Unternehmenskauf dennoch eine interessante Form der Nachfolgeplanung darstellen. Statt lediglich Kapital weiterzugeben, schaffen die Eltern die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu sammeln und ein Unternehmen über Generationen aufzubauen. Ob daraus eine Erfolgsgeschichte wird, hängt allerdings weniger von der Höhe des Familienvermögens als von der Qualität des übernommenen Unternehmens und den Fähigkeiten der nächsten Generation ab.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Der neue Luxus der Reichen Vermögen vererben war gestern: Reiche Eltern kaufen ihren Kindern Unternehmen Statt Millionen zu vererben, kaufen reiche Eltern ihren Kindern Unternehmen. Das soll Eigenständigkeit fördern, birgt aber finanzielle Risiken und Konfliktpotenzial.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     