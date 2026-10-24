Vermögen vererben war gestern: Reiche Eltern kaufen ihren Kindern Unternehmen

Statt ihren Kindern Millionen zu vererben, setzen immer mehr vermögende Unternehmer auf eine andere Strategie: Sie kaufen Firmen, in denen die nächste Generation Verantwortung übernehmen und sich eine eigene wirtschaftliche Existenz aufbauen kann. Doch das Modell birgt auch erhebliche Risiken. Wer ein Unternehmen erfolgreich verkauft hat, steht häufig vor zwei Fragen: Wohin mit dem Geld und wie lässt sich der eigenen Familie langfristig eine wirtschaftliche Perspektive bieten? Einige wohlhabende Unternehmer verbinden inzwischen beide Herausforderungen. Sie erwerben mittelständische Betriebe und ermöglichen ihren erwachsenen Kindern dort den Einstieg ins Berufsleben.

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Wie das US-Anlegermagazin Barron's berichtet, geht es dabei nicht allein um Vermögensübertragung. Die Kinder sollen lernen, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, Mitarbeiter zu führen und Verantwortung für Gewinne und Verluste zu übernehmen. Gleichzeitig können die Eltern ihr Kapital produktiv einsetzen und ihre unternehmerische Erfahrung weitergeben.

Millioneninvestment statt klassischem Erbe

Ein Beispiel liefert ein ehemaliger Technologieunternehmer von der amerikanischen Westküste. Nachdem er seine Firma verkauft hatte, investierte er einen Teil seines Vermögens in einen spezialisierten Industriebetrieb im Nordwesten der USA.

Während der Vater als Eigentümer und Verwaltungsratsvorsitzender die strategische Entwicklung begleitet, arbeitet seine Tochter zunächst in der Finanzabteilung. Dort lernt sie das Geschäft von Grund auf kennen, analysiert Kostenstrukturen, Gewinnmargen und Investitionsentscheidungen.

Anders als klassische Finanzinvestoren verfolgt die Familie keinen festen Verkaufszeitpunkt. Vielmehr soll das Unternehmen langfristig weiterentwickelt werden und möglicherweise als Grundlage für weitere Übernahmen dienen.

Für jedes Kind ein eigenes Unternehmen?

Noch einen Schritt weiter denkt ein anderer Unternehmer. Der Mann Anfang 50 prüft, für jedes seiner vier erwachsenen Kinder einen eigenen Betrieb zu erwerben. Die Unternehmen sollen zu deren Interessen und Fähigkeiten passen.

Seine Kinder verfügen bereits über Hochschulabschlüsse und Berufserfahrung, ihnen fehlt jedoch das Kapital für eine eigene Übernahme. Der Vater möchte diese Finanzierungslücke schließen, ohne ihnen den unternehmerischen Erfolg zu garantieren.

Die Idee: Die Kinder steigen in bestehende Unternehmen mit erfahrenem Management ein, übernehmen schrittweise Verantwortung und können die Beteiligungen ihrer Eltern langfristig selbst übernehmen.

Milliardenmarkt durch Unternehmensnachfolge

Das Modell trifft auf einen Markt, in dem zahlreiche mittelständische Betriebe vor einem Eigentümerwechsel stehen. Besonders interessant sind Unternehmen mit etablierten Kundenbeziehungen, stabilen Zahlungsströmen und eingespielten Führungsteams.

Für vermögende Familien eröffnet sich damit eine Alternative zu klassischen Investments in Aktien, Anleihen oder Immobilien. Statt ausschließlich auf Kursgewinne und Dividenden zu setzen, erwerben sie direkten Einfluss auf ein operatives Geschäft.

Allerdings unterscheiden sich solche Beteiligungen deutlich von börsengehandelten Wertpapieren. Ein einzelner Mittelständler lässt sich nicht jederzeit verkaufen. Zudem können wirtschaftliche Schwierigkeiten, Managementfehler oder unerwartete Investitionen das eingesetzte Kapital erheblich belasten.

Wenn aus der Geldanlage ein Familienkonflikt wird

Besonders heikel wird es, wenn mehrere Kinder beteiligt sind, aber nicht alle im Unternehmen mitarbeiten. Wem gehören die Anteile? Wer erhält ein Gehalt? Wer trifft Entscheidungen? Und was passiert, wenn ein Familienmitglied aussteigen möchte?

Experten empfehlen deshalb, Eigentumsverhältnisse, Zuständigkeiten und Nachfolgeregelungen bereits vor dem Kauf verbindlich festzulegen.

Hinzu kommt ein entscheidender Punkt: Nicht jedes Kind möchte Unternehmer werden. Wer eine Firma nur übernimmt, um die Erwartungen der Eltern zu erfüllen, könnte langfristig weder sich selbst noch dem Unternehmen einen Gefallen tun.

Für vermögende Familien kann der Unternehmenskauf dennoch eine interessante Form der Nachfolgeplanung darstellen. Statt lediglich Kapital weiterzugeben, schaffen die Eltern die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu sammeln und ein Unternehmen über Generationen aufzubauen. Ob daraus eine Erfolgsgeschichte wird, hängt allerdings weniger von der Höhe des Familienvermögens als von der Qualität des übernommenen Unternehmens und den Fähigkeiten der nächsten Generation ab.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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