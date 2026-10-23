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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Anleger machen bei Atoss Kasse - Umsatzprognose belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Atoss-Anleger nehmen nach Zahlen Gewinne mit
    • Marge steigt, Umsatz eher am unteren Prognoserand
    • Kursrally ändert langfristige Branchensorgen nicht
    AKTIE IM FOKUS 2 - Anleger machen bei Atoss Kasse - Umsatzprognose belastet
    Foto: ATOSS Software AG

    (neu: Kurs, Experten)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Atoss Software haben sich die Anleger am Freitag nach Quartalszahlen für Gewinnmitnahmen entschieden. Vorausgegangen war eine mehrwöchige Erholungsrally. Im Vergleich zum erhöhten Margenausblick gewichteten sie es höher, dass der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter seinen diesjährigen Gesamterlös nun eher am unteren Ende der Prognosespanne sieht.

    Zunächst noch solide in den Handel gestartet, sackte der Kurs des Unternehmens schnell ins Minus. Dieses weitete sich dann auf zuletzt fast neun Prozent aus. Seit Ende September, als der Kurs knapp unter 80 Euro noch auf einem Tief seit Juli gestanden hatte, war der Kurs bis zum heutigen Hoch von 96,80 Euro um 22 Prozent gestiegen.

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    Ein Händler sprach in einem ersten Kommentar von einem durchwachsenen Bericht des Unternehmens. Atoss verdiente im dritten Quartal mehr als gedacht und hob daraufhin seinen Margenausblick für das Gesamtjahr an. Umsatzseitig schwächelten aber die Lizenzerlöse, und so wird nun eher das untere Ende der Prognosespanne von 210 bis 215 Millionen Euro angepeilt.

    Wie die Anleger wägten auch Analysten zwischen guten und schlechten Aspekten ab. "Das Unternehmen stellte trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds weiterhin ein robustes Wachstum unter Beweis", schrieb etwa Henrik Paganetty von Jefferies. Starke wiederkehrende Umsätze seien eine Margenstütze, stünden aber dem schwächer als erwartet ausgefallenen Lizenzgeschäft gegenüber.

    Sinan Doganli von Oddo BHF schrieb, die Entwicklung der Profitabilität sei ermutigend, auch wegen einem Effizienzanstieg und einer diszplinierten Kostenkontrolle. Vorsichtiger werde das Unternehmen aber wegen des Gegenwinds bei Lizenzen, die schneller als erwartet zurückgingen. Er erwähnte aber positiv, dass Atoss margenseitig für eine konservative Planungen bekannt sei.

    Die Rally der vergangenen Wochen, die einher ging mit einer breiten Erholung im Software-Sektor, ändert nichts an dem längerfristig noch trüben Bild. Die in der Branche lange Zeit eingepreisten Ängste vor Konkurrenz durch die Künstliche Intelligenz sind immer noch spürbar, denn seit dem Rekordhoch im Sommer 2025 von 147,60 Euro hatte sich der Kurs in diesem Jahr zeitweise mehr als halbiert.

    Dabei hat sich die Stimmung der Anleger für die Branche zuletzt aber schon wieder ein Stück weit gefangen - Sorgen, dass KI die klassischen Geschäftsmodelle untergräbt nahmen ab. In diesem Zuge erholten sich Titel wie SAP im Dax oder auch Atoss jüngst deutlich./tih/mis/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,08 % und einem Kurs von 89,60 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der ATOSS Software Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von +13,38 %/+53,06 % bedeutet.





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