Dividenden-ETF knackt 10-Milliarden-Marke

Auch die Zuflüsse fallen auf. Wie Investrends unter Berufung auf Morningstar berichtet, flossen bis Anfang September 2026 rund elf Milliarden Euro in Dividenden-ETFs. Etwa 45 Prozent davon landeten in diesem einen Fonds.

Mit mehr als zehn Milliarden Euro Fondsvolumen hat der Dividenden-ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF eine neue Größenmarke erreicht. Laut Anbieter verwaltete der Fonds am 22. Oktober 2026 10,2 Milliarden Euro.

Das Konzept des VanEck-ETFs setzt auf 100 Dividendenaktien aus Industrieländern. Bei der Auswahl zählt auch die Stabilität der Ausschüttungen. Ende September gehörten Verizon, HSBC, Pfizer, Nestlé und Shell zu den größten Positionen. Der ETF zahlt vierteljährlich aus. Die Ausschüttungsrendite über die vergangenen zwölf Monate lag zum 30. September bei 3,13 Prozent. Die jährliche Gesamtkostenquote beträgt 0,38 Prozent.

Auffällig ist die Länderstruktur: Laut Factsheet hatten US-Aktien Ende September nur ein Gewicht von 15,88 Prozent. Großbritannien kam auf 17,06 Prozent. Dadurch unterscheidet sich der Fonds deutlich von einem stark auf die USA ausgerichteten Weltaktienportfolio.

Doch 100 Aktien bedeuten keine gleichmäßige Streuung. Banken und Versicherungen machen zusammen rund 42 Prozent aus. Steigende Kreditausfälle oder sinkende Bankmargen könnten deshalb einen großen Teil des Portfolios gleichzeitig treffen.

Für Anleger kann der Fonds das Depot um regelmäßige Ausschüttungen und andere Branchenschwerpunkte ergänzen. Die Dividenden sind allerdings nicht garantiert. Auch Kursverluste sind möglich. Wer den ETF kauft, setzt zugleich stark auf die Finanzbranche.

Nur fünf Millionen Euro trennen den VanEck-ETF von Platz eins der justETF-Rangliste globaler Dividenden-ETFs: Der VanEck kommt auf ein Fondsvolumen von 10,17 Milliarden Euro, der ausschüttende Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF auf 10,175 Milliarden Euro. Auf dem dritten Platz liegt der iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) mit 5,378 Milliarden Euro Assets under Management.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion