Behörde verlangt von Schneider weitere Informationen für Shelly-Übernahme

SOFIA/MÜNCHEN/PARIS (dpa-AFX) - Der französische Technologiekonzern Schneider Electric muss für die geplante Übernahme der bulgarischen Shelly Group nacharbeiten. Die bulgarische Aufsichtsbehörde FSC habe die Bieterin aufgefordert, bestimmte Angaben in der Übernahmeofferte und deren Anlagen zu ergänzen und zu präzisieren, teilte die im SDax gelistete Shelly Group am Freitag in Sofia mit. Dafür habe Schneider 20 Geschäftstage Zeit. Die geforderten Änderungen und Anpassungen bezögen nicht auf die wesentlichen Angebotsbedingungen einschließlich des Angebotspreises. Schneider will den Hersteller von vernetzten Elektro-Geräten aus Sofia für 70 Euro je Aktie übernehmen. Dies entspricht einer Bewertung von rund 1,2 Milliarden Euro./stw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 232,5 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 332,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +37,93 %/+50,86 % bedeutet.