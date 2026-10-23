Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 23.10.26
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In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 23.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX (-0,77 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX Banks EUR (Price) (-0,93 %), Eurozone 50 (-0,79 %), Infineon Technologies (-0,08 %), Marvell Technology (+1,27 %).
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Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber 1 Unze Fixing
|BE0YFT
|0
|DAX
|UQ90P2
|0
|Micron Technology
|VY4FY3
|0
|US Tech 100
|BE0S2M
|0
|Marvell Technology
|FG81W7
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|US Tech 100
|VJ1YRM
|0
|US Tech 100
|PG2KZR
|0
|US Tech 100
|WB4TBH
|0
|DAX
|PJ7AZR
|0
|DAX
|PJ7AZM
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Eurozone 50
|
Classic
|UK1W9S
|0
|DAX
|
Classic
|UQ8DDM
|0
|Eurozone 50
|
Cap
|PK8CYR
|0
|Infineon Technologies
|
Classic
|DK1JMP
|0
|EURO STOXX Banks EUR (Price)
|
Bonus Garantie
|DB9VXB
|0
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