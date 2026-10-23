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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 23.10.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 23.10.26
    Foto:

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 23.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX (-0,77 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX Banks EUR (Price) (-0,93 %), Eurozone 50 (-0,79 %), Infineon Technologies (-0,08 %), Marvell Technology (+1,27 %).

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Silber 1 Unze Fixing BE0YFT 0
    DAX UQ90P2 0
    Micron Technology VY4FY3 0
    US Tech 100 BE0S2M 0
    Marvell Technology FG81W7 0

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    US Tech 100 VJ1YRM 0
    US Tech 100 PG2KZR 0
    US Tech 100 WB4TBH 0
    DAX PJ7AZR 0
    DAX PJ7AZM 0

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Eurozone 50
    Classic
    		UK1W9S 0
    DAX
    Classic
    		UQ8DDM 0
    Eurozone 50
    Cap
    		PK8CYR 0
    Infineon Technologies
    Classic
    		DK1JMP 0
    EURO STOXX Banks EUR (Price)
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    		DB9VXB 0
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