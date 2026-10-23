IG Metall stellt VW Ultimatum - und droht mit Arbeitskampf
- IG Metall setzt VW ein Ultimatum bis Ende Oktober
- VW kündigte zehn Tarifverträge zum Jahresende
- IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld von VW
HANNOVER/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Im Ringen um härtere Sparmaßnahmen bei VW erhöht die IG Metall den Druck - und setzt dem Vorstand ein Ultimatum. Die Gewerkschaft verlangt, die Kündigung einer Reihe von Tarifverträgen bis Ende Oktober rückgängig zu machen. "Eine Kündigung, die man übermittelt hat, kann man auch zurücknehmen", sagte der niedersächsische IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger in Hannover. Falls das nicht geschehe, warnte er, rolle "eine gewaltige Maschinerie", die den Arbeitskampf bei Volkswagen vorbereite. "Wir suchen den Konflikt nicht, aber wir sind vorbereitet."
Volkswagen hatte Ende September zehn Tarifverträge gekündigt - und damit fast alle Vereinbarungen des Haustarifs. Dort sind unter anderem Arbeitszeit, Urlaub und Zulagen geregelt. Die VW-Führung will mit Blick auf den aktuellen Kostendruck verschiedene Regelungen anpassen. Konkrete Forderungen hat das Unternehmen bislang aber noch nicht vorgelegt.
Betroffen von den Kündigungen zum 31. Dezember 2026 sind rund 130.000 Beschäftigte der Volkswagen AG in Deutschland. Dazu gehören die Marken Volkswagen Pkw und Nutzfahrzeuge, die Komponentensparte und zentrale Konzernbereiche. Gröger wertet den Schritt als Vertrauensbruch.
Friedenspflicht endet zum Jahreswechsel
Die anstehenden Tarifverhandlungen zwischen Volkswagen und der IG Metall müssen einer Vereinbarung zufolge spätestens Anfang Dezember beginnen. Gröger schlug als ersten Verhandlungstermin den 24. November vor. Geführt werden sollen die Verhandlungen nach Ansicht der Gewerkschaft an den bedrohten Standorten Emden, Hannover und Zwickau. "Tarifverhandlungen gehören nicht in die Wohlfühlzone der 13. Vorstandsetage", sagte Gröger. Sie gehörten dorthin, wo die Zukunft der Standorte auf dem Spiel stehe.
Die IG Metall fordert in der Tarifrunde fünf Prozent mehr Geld. Dabei muss es den Angaben nach aber nicht bleiben. Durch die Kündigungen sei der Raum für Forderungen eröffnet, sagte Gröger. Es gebe genaue Vorstellungen darüber, was man alles an diesen Tarifverträgen verändern oder verbessern könne. Als Beispiele nannte er eine Verlängerung der Altersteilzeit-Regelungen oder die Frage, wie weit man die Beschäftigungssicherung in die 2030er Jahre hinein fortschreiben könne. Die Gewerkschaft will demnach "zu gegebener Zeit" ein umfassendes Konzept für die Zukunft von Volkswagen vorlegen.
Zweites Treffen in Hannover
Am Freitag treffen sich Vertreter von VW, IG Metall und Betriebsrat in Hannover zu einem weiteren Überprüfungsgespräch. Die Arbeitnehmer verlangen Klarheit darüber, ob und wie VW die Zusagen aus dem Zukunftstarifvertrag von 2024 einhält. Diese sehen sie angesichts der verschärften Sparpläne in Gefahr. Das Management wollte im Gegenzug erklären, warum die damals vereinbarten Einsparungen aus seiner Sicht nicht mehr ausreichen./jwe/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 69,40 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,57 %/+72,41 % bedeutet.
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Diese beiden Eigentuemerfamilien sind unfaehig. Der einzige von denen der etwas auf dem Kasten hatte war Ferdinand.
... wieder mal, naja! VW kriselt nicht bis China, sondern in China kriselt der Binnenmarkt und deswegen wird das Ausland von dort mit Produkten überschwemmt. Auch sollte man bedenken, dass in China ein ganz anderer Wind weht, als hier bei uns, wo zunehmend nur noch an Work-Life-Balance gedacht wird und bei jedem Schiss nach Hilfe vom Staat gefragt wird. Und da wir gerade beim Staat, sprich Regierungen, sind, da mangelte und mangelt es noch immer an klaren Vorgaben für die Wirtschaft und deren Unternehmen. Aber auch da sehe ich Gründe, die ganz sicher mitverantwortlich dafür waren, nämlich Flüchtlingsproblematik, Pandemie, Kriege, Energieversorgungsproblematiken, Unterstützung der Ukraine und Problematik der Finanzierung, Bedrohungproblematik, Terrorismus, Clans und und und...