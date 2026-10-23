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    Großbritannien

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    Unternehmensstimmung hellt sich unerwartet auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Britische Firmenstimmung steigt im Oktober
    • PMI bei 53,1 Punkten, höchster Stand seit Februar
    • Kriege und höhere Kreditzinsen verunsichern Firmen
    Großbritannien - Unternehmensstimmung hellt sich unerwartet auf
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Oktober überraschend verbessert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 53,1 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Februar. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf 51,7 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert weiter Wachstum, da er über der Schwelle von 50 Punkten liegt.

    Die Stimmung legte sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie unerwartet zu. Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global, sprach von einem ermutigenden Zeichen für die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft. Dies werde dadurch unterstrichen, dass Unternehmen zum ersten Mal seit dem Einstellungsrückgang infolge der Verkündigung der Regierungspläne für das kommende Fiskaljahr wieder zusätzliche Mitarbeiter einstellten. Die Pläne hatten unter anderem eine Erhöhung der Arbeitgeber-Sozialabgaben und einen Anstieg des gesetzlichen Mindestlohns beinhaltet.

    Gleichwohl verunsichere die weltpolitische Lage offensichtlich nach wie vor viele Unternehmen, fuhr Williamson fort und verwies insbesondere auf die Gefahr, dass die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine die Schwankungen an den Energiemärkten weiter verstärken. Zudem verschärfe der Anstieg der Kreditkosten die Lebenshaltungskosten sowie die allgemeinen finanzpolitische Bedenken./la/jha/






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