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Vierter Verlusttag in Folge: SAFRAN bricht weiter ein
SAFRAN büßt 9,19 % ein, während auch die Aktie von MTU Aero Engines mit einem Verlust von 5,65 % deutlich unter Druck gerät.
Der vierte Verlusttag in Folge wirft SAFRAN auf das Kursniveau vom Mai zurück. Dabei liegt die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch mit 1,94 % im Plus, bevor sie deutlich ins Minus dreht. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.
SAFRAN Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 23.10.2026
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SAFRAN Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,84 % hinzunehmen.
Allein seit letzter Woche ist die SAFRAN Aktie damit um -12,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAFRAN um -6,08 % verloren.
Zum Vergleich: Der Eurozone 50 notiert heute lediglich -0,79 % im Plus-Minus-Bereich. SAFRAN entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.
So schlagen sich die Wettbewerber von SAFRAN
Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. MTU Aero Engines notiert im Minus, mit -5,65 %.
Die Aktie von SAFRAN erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,41 %. Über 5 Jahre lag sie bei 22,31 %, über 10 Jahre bei 17,01 %.
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Informationen zur SAFRAN Aktie
Safran ist ein französischer Hightech-Konzern für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Kerngeschäfte: Triebwerke (v. a. CFM mit GE), Flugzeugausrüstung, Avionik, Landungssysteme, Verteidigungselektronik. Starke Marktstellung bei Single-Aisle-Triebwerken. Wichtige Konkurrenten: Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell. USP: CFM-Duopol, breite Systemkompetenz, hoher Aftermarket-Anteil.
Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,38 Mrd.EUR € wert.
SAFRAN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,66 %
|1 Monat
|-16,80 %
|3 Monate
|-14,84 %
|1 Jahr
|-8,33 %
SAFRAN Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SAFRAN Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SAFRAN Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.