Vierter Verlusttag in Folge: SAFRAN bricht weiter ein

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SAFRAN Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,84 % hinzunehmen.

Der vierte Verlusttag in Folge wirft SAFRAN auf das Kursniveau vom Mai zurück. Dabei liegt die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch mit 1,94 % im Plus, bevor sie deutlich ins Minus dreht. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SAFRAN Aktie damit um -12,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAFRAN um -6,08 % verloren.

Zum Vergleich: Der Eurozone 50 notiert heute lediglich -0,79 % im Plus-Minus-Bereich. SAFRAN entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

So schlagen sich die Wettbewerber von SAFRAN

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. MTU Aero Engines notiert im Minus, mit -5,65 %.

Die Aktie von SAFRAN erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,41 %. Über 5 Jahre lag sie bei 22,31 %, über 10 Jahre bei 17,01 %.

Nach dem Kursrutsch an der Nasdaq besteht bei deutschen Aktien weiter kein Kaufinteresse. Schwache Konjunktursignale aus dem Krisenland Frankreich verstärkten am Freitag eher noch die Sorgen der Anleger. Der Dax knüpfte am Morgen mit einem Abschlag …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Im Kielwasser schwacher Aktien von Safran sind auch die Papiere von MTU am Freitagmorgen um 2,8 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni gefallen. Die Anteilsscheine der Franzosen wurden sogar auf das Niveau vom Mai zurückgeworfen. Das Geschäft …

Informationen zur SAFRAN Aktie

Safran ist ein französischer Hightech-Konzern für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Kerngeschäfte: Triebwerke (v. a. CFM mit GE), Flugzeugausrüstung, Avionik, Landungssysteme, Verteidigungselektronik. Starke Marktstellung bei Single-Aisle-Triebwerken. Wichtige Konkurrenten: Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell. USP: CFM-Duopol, breite Systemkompetenz, hoher Aftermarket-Anteil.

Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,38 Mrd.EUR € wert.

SAFRAN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,66 % 1 Monat -16,80 % 3 Monate -14,84 % 1 Jahr -8,33 %

SAFRAN Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 23.10.2026, 12:00 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SAFRAN Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SAFRAN Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.