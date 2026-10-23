🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Blockchain AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Blockchain
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Advanced Blockchain: Neupositionierung konkretisiert

    Advanced Blockchain: Neupositionierung konkretisiert
    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Advanced Blockchain AG im ersten Halbjahr 2026 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um fast 34 Prozent auf 89,4 TEUR verbucht und durch höhere Personalaufwendungen und Beratungskosten ein nochmals verschlechtertes EBITDA erlitten. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.
    Nach Analystenaussage konkretisiere die Gesellschaft ihre operative Neuausrichtung unter ABAG 2.0. FinPro solle als Tokenisierungsplattform reaktiviert und um ausgewählte Beteiligungsaktivitäten ergänzt werden. Bei ABX Analytics seien Projekt- und Budgetplanung abgeschlossen und Fördermittel beantragt. Nutrivo wiederum befinde sich nach erfolgreicher Machbarkeitsphase in der Entwicklung einer ersten nutzbaren Produktversion. Daraus entstehe zusätzliches Erlöspotenzial, dessen wirtschaftlicher Beitrag jedoch erst mit der erfolgreichen Kommerzialisierung sichtbar werden solle. Unterdessen seien die Halbjahreszahlen der Muttergesellschaft weiterhin von Umsatz- und Ertragsrückgängen belastet. Der Halbjahresfehlbetrag habe sich auf minus 703,5 TEUR (HJ 2025: minus 586,1 TEUR) ausgeweitet. Das Insourcing bislang externer Aufgaben solle künftig aber Entlastungen ermöglichen. Das Eigenkapital sei gegenüber dem Jahresende 2025 von 5,40 Mio. Euro auf 4,69 Mio. Euro gesunken, die Barmittel der AG von 104,9 TEUR auf 1,9 TEUR. Dies betreffe laut Aussagen der Analysten aber den Einzelabschluss und erlaube keine abschließende Beurteilung der gesamten Gruppenliquidität. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.10.2026, 11:50 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 22.10.2026 um 15:00 Uhr fertiggestellt und 22.10.2026 um 16:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f158b0d0ccec2999d3a724b14ace1f6d
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Advanced Blockchain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,07 % und einem Kurs von 1,180EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Matthias Greiffenberger
    Kursziel: 2,00 Euro




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Advanced Blockchain: Neupositionierung konkretisiert Advanced Blockchain: Neupositionierung konkretisiertNach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Advanced Blockchain AG im ersten Halbjahr 2026 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um fast 34 Prozent auf 89,4 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     