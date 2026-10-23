BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe in einem soliden Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebit) ein wenig positiv überrascht, mit dem Umsatz aber die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Harry Martin am Freitag./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:16 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 27,72EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



