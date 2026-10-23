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    Starke Zahlen vorgelegt

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    Nordic Semiconductor: Speicherkrise? Hier nicht!

    Die Aktie hat dieses Jahr besser als Nvidia performt, und läuft bei Anlegern dennoch unter dem Radar. Nordic Semiconductor wächst trotz Speichersorgen um 31 Prozent. Analysten sehen bis zu 45 Prozent Kurspotenzial.

    Starke Zahlen vorgelegt - Nordic Semiconductor: Speicherkrise? Hier nicht!
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Wenn deutsche Anleger über europäische Chipaktien sprechen, fallen meist Namen wie Infineon, Aixtron oder ASML. Nordic Semiconductor aus Norwegen steht deutlich seltener im Rampenlicht, obwohl das Unternehmen im wachsenden Markt für stromsparende Bluetooth-Chips führend ist.

    Die frischen Quartalszahlen zeigen, warum sich ein Blick lohnen kann: Im dritten Quartal setzte der Fabless-Chip-Designer 235 Millionen US-Dollar um, 31 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Aktie notiert auf 12-Monatssicht mehr als 15 Prozent im Plus.

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    Die Analysten von BofA und Berenberg bleiben bei ihrer Kaufempfehlung. Berenberg sieht das Kursziel unverändert bei 219 Kronen, die BofA bei 245 Kronen. Gemessen am Schlusskurs von 168,50 Kronen vom Donnerstag ergibt das ein Potenzial von rund 30 beziehungsweise 45 Prozent.

    Das Kerngeschäft mit Funkchips kurzer Reichweite brachte 216 Millionen US-Dollar ein und lag damit leicht über den Markterwartungen. Auch die Sparte für große Reichweiten mit Mobilfunk und Satellitenanwendungen schnitt besser ab als gedacht.

    Bemerkenswert ist das Konsumentengeschäft: Während in der Branche die Sorge vor teuren Speicherbausteinen und einer schwächeren Nachfrage umgeht, wuchs Nordic hier um 31 Prozent. BofA-Analystin Amelia Banks führt das auf die Bauweise der Chips zurück, die Prozessor, Funk und Speicher vereinen. Kunden müssen so kaum separaten Speicher zukaufen. Laut Berenberg verlässt sich die übergroße Mehrheit der Abnehmer ausschließlich auf den integrierten Speicher.

    Das Wachstum steht zudem auf breiteren Beinen. Industrie und Medizintechnik legten um 30 Prozent zu, die neue nRF54-Serie kommt bereits auf mehr als ein Viertel der Zertifizierungen. Die zehn größten Kunden stehen nur noch für 52 Prozent des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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