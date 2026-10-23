DZ BANK stuft Tesla auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Margendruck halte an, aber Robotaxis und Fahrassistenzsysteme (FSD) gewännen langfristig an Bedeutung, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Tesla habe im dritten Quartal deutlich mehr Elektroautos verkauft, und bei drei Viertel der Auslieferungen in Nordamerika hätten die Käufer das FSD-Abonnement aktivieren lassen. Zudem verspreche die mögliche Megafusion mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hohe Synergien - sie dürfte 2027 vollzogen werden./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 09:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 10:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 337EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Markus Leistner

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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