UBS stuft Hermes auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 1168 auf 1150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Trotz der bereits reduzierten Erwartungen sei das organische Wachstum des Luxusgüterkonzerns im dritten Quartal schwächer als prognostiziert ausgefallen, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognose (EPS) für 2026 leicht nach unten./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 1.254EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 1150

Kursziel alt: 1168

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

