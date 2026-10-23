GOLDMAN SACHS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13420 auf 13770 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag nach dem Bericht und der Prognoseerhöhung. Seine Ergebnisschätzungen bis 2028 steigen um bis zu 3 Prozent./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 112,5EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Oliver Carruthers

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 137,7

Kursziel alt: 134,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

