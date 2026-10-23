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    Generali macht drei deutsche Standorte dicht - 800 Stellen sollen wegfallen

    Für Sie zusammengefasst
    • Generali streicht weitere 800 Stellen in Deutschland
    • Aachen, Nürnberg und Stuttgart schließen bis 2030
    • Fünf Regionalzentren bündeln künftig die Arbeit
    Generali macht drei deutsche Standorte dicht - 800 Stellen sollen wegfallen
    Foto: jjfarq - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der italienische Versicherer Generali streicht in Deutschland weitere 800 Arbeitsplätze und macht in diesem Zuge drei Standorte dicht. Bis Ende 2030 sollen die Standorte Aachen, Nürnberg und Stuttgart wegfallen, teilte Generali am Freitag in München mit. Künftig soll es fünf Regionalzentren in München, Köln, Karlsruhe, Hamburg und Saarbrücken geben. Zudem blieben die Standorte Frankfurt, Leipzig und Berlin erhalten.

    Generali-Deutschlandchef Stefan Lehmann begründete den Schritt mit den schnellen und einschneidenden Veränderungen in der Versicherungsbranche. "Mit den geplanten Veränderungen schaffen wir die Voraussetzungen, um auch künftig profitabel zu wachsen und unseren Kunden und Vertriebspartnern erstklassige Lösungen und Services zu bieten."

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    Über die Pläne will das Management nun mit dem Konzernbetriebsrat verhandeln. Den Stellenabbau will Generali nach eigenen Angaben vor allem über freiwilliges Ausscheiden, den Wechsel von Beschäftigten in die Rente und durch natürliche Fluktuation umsetzen. Zugleich sollen neue Beschäftigte mit Fähigkeiten eingestellt werden, die das Unternehmen für die Zukunft als wichtig erachtet.

    Generali Deutschland beschäftigt nach eigenen Angaben rund 9.100 Menschen./stw/men/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie

    Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 41,88 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Assicurazioni Generali zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Assicurazioni Generali Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -33,14 %/+74,31 % bedeutet.





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