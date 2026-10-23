Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Service Stream gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,26 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +36,08 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,56 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Service Stream investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +43,46 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Service Stream verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,26 % Dividendenrendite bietet Service Stream ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +36,08 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Service Stream für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,26 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,56. Service Stream weist eine Marktkapitalisierung von 847,22 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,26 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Service Stream ist ein führender Anbieter von Infrastrukturservices in Australien, spezialisiert auf Telekommunikations-, Versorgungs- und Transportinfrastrukturen. Es bietet Netzwerkinstallation, -wartung und -management an. Mit einer starken Marktpräsenz bedient es große Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen. Hauptkonkurrenten sind Downer EDI und Ventia. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Projekte zu liefern.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Service Stream konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +36,08 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Service Stream Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2026

Die Service Stream Aktie ist bisher um -2,84 % auf 1,3700€ gefallen. Das sind -0,0400 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,26 %, eine Investition von etwa 368.099€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 0,070000 +16,67 % +3,26 % 2026 0,060000 +20,00 % +2,82 % 2025 0,050000 +66,67 % +3,09 % 2024 0,030000 +100,00 % +2,67 % 2023 0,015000 0,00 % +2,10 %

Warum Service Stream für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,26 %

Stetiges Dividendenwachstum: +36,08 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,56

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 30.675 € 3.000 € 92.025 € 6.000 € 184.050 € 12.000 € 368.099 €

Service Stream Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,24 % 1 Monat -11,04 % 3 Monate -11,04 % 1 Jahr +8,73 %

Informationen zur Service Stream Aktie

Es gibt 618 Mio. Service Stream Aktien. Damit ist das Unternehmen 847,22 Mio. € wert.

Service Stream Aktie jetzt kaufen?

Ob die Service Stream Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Service Stream Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.