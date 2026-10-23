123fahrschule: EBITDA +68 % – seit Jahresbeginn monatlich positiv
Kräftiger Ergebnissprung: Der Konzern steigert sein EBITDA um 68 % und bestätigt die Prognose für 2026. Das Kerngeschäft erweist sich dabei als wichtiger Treiber.
Foto: adobe.stock.com
- Das Konzern-EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 68 % auf 1,33 Mio. Euro (Vorjahr: 0,79 Mio. Euro); seit Jahresbeginn war das monatliche EBITDA durchgehend positiv.
- Im dritten Quartal verbesserte sich das Konzern-EBITDA auf 0,49 Mio. Euro, nach einem Minus von 0,19 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
- Der Umsatz erhöhte sich auf 19,7 Mio. Euro in den ersten neun Monaten. Die EBITDA-Marge stieg von 4,1 % auf 6,8 %.
- Das Kerngeschäft war ein wesentlicher Ergebnistreiber: Sein Segment-EBITDA wuchs um 120 % auf 1,04 Mio. Euro.
- Bei FahrerWerk lagen die Anmeldungen für Kursstarts im vierten Quartal 119 % über dem ersten Quartal. Foerst blieb leicht EBITDA-positiv; Anfragen für 2027 übersteigen die Produktionskapazität.
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Das Unternehmen erwartet ein Konzern-EBITDA von 1,5 bis 2,5 Mio. Euro und im vierten Quartal positive EBITDA-Beiträge aller drei Gesellschaften.
Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,65 % im
Plus.
+3,31 %
+5,93 %
+3,31 %
+1,63 %
-27,33 %
+161,51 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte