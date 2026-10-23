Yggdrasil SPAC 1: Innok Robotics macht den Weg an die Börse frei
Innok Robotics nimmt Kurs auf den Kapitalmarkt: Die Aktionäre der Yggdrasil SPAC 1 AG haben den Weg für die Einbringung des Robotikspezialisten und die neue Konzernstruktur geebnet.
Foto: adobe.stock.com
- Die Hauptversammlung der Yggdrasil SPAC 1 AG stimmte am 21. Oktober 2026 der Einbringung der Innok Robotics GmbH und der Umfirmierung in „Innok Robotics Group AG“ zu.
- Zudem soll der Sitz der AG von Augsburg nach Regenstauf verlegt werden; die Eintragungen im Handelsregister werden voraussichtlich Ende November 2026 abgeschlossen.
- Innok Robotics erhält durch die Transaktion Zugang zum öffentlichen Kapitalmarkt. Die Innok Robotics GmbH bleibt als hundertprozentige Tochtergesellschaft bestehen, der operative Betrieb läuft unverändert weiter.
- Der neu konstituierte Aufsichtsrat besteht aus Peter Mauritz (Vorsitz), Jörg Hernando Gotthardt und Holger Strotmann. Gründer Alwin Heerklotz wurde zum Vorstandsvorsitzenden der künftigen Gruppe bestellt.
- Innok Robotics entwickelt autonome mobile Roboter für Indoor-, Outdoor- und All-Terrain-Einsatz. Das Unternehmen verfügt über mehr als 35 Vertriebs- und Integrationspartner in über 15 Ländern; der Auftragseingang hat sich im Jahresvergleich verdoppelt.
- Die Kapitalmarktkommunikation startet mit einer GBC-Initial-Coverage-Studie sowie Auftritten bei der Münchner Kapitalmarkt Konferenz und dem Deutschen Eigenkapitalforum. Als Umsatzziel nennt der Aufsichtsratsvorsitzende spätestens 2030 die Marke von 100 Mio. Euro.
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