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    Schärfste Rotation seit Corona

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    KI-Zweifel erfassen Europas Börsen: Geht es jetzt weiter abwärts?

    Anleger verlieren die Lust, den KI-Ausbau zu finanzieren. In Europa löst das die heftigste Sektorrotation seit 2020 aus. BofA-Stratege Sebastian Raedler sieht für den Stoxx 600 noch reichlich Luft nach unten.

    Für Sie zusammengefasst
    Schärfste Rotation seit Corona - KI-Zweifel erfassen Europas Börsen: Geht es jetzt weiter abwärts?
    Foto: Seth Wenig - AP

    Seit Anfang Oktober mehren sich die Zeichen, dass Investoren beim Finanzieren der KI-Infrastruktur auf die Bremse treten. Sebastian Raedler, Aktienstratege der Bank of America, nennt gleich mehrere Warnsignale.

    Der australische Rechenzentrumsentwickler Firmus blies seinen Börsengang mangels Nachfrage ab. Beim größten Neocloud-Anbieter Coreweave stieg die Rendite der unbesicherten Anleihen mit Laufzeit 2032 zeitweise auf 15 Prozent, die Aktie sackte an einem Tag um rund 15 Prozent ab. In Südkorea rutschte Elice zum Handelsstart mehr als 30 Prozent unter den Ausgabepreis.

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    Auch Europas Börsen spüren das. Der MSCI Europe AI Capex Select, der die Profiteure der KI-Investitionen bündelt, hat seit seinem Hoch Anfang Oktober etwa 15 Prozent verloren und den gesamten Anstieg seit Ende Juli wieder abgegeben.

    Weil sich Zykliker und Defensive inzwischen fast im Gleichschritt mit diesem Index bewegen, schlägt die Schwäche voll auf die Sektoren durch. Zyklische Werte liegen seit Monatsbeginn elf Prozent hinter defensiven zurück, so deutlich wie seit dem Corona-Crash im März 2020 nicht mehr.

    Halbleiter blieben 15 Prozent hinter dem Markt, Bergbau neun und Investitionsgüter sieben Prozent. Nahrungsmittel und Getränke sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukte schnitten dagegen um neun beziehungsweise sieben Prozent besser ab.

    Ausgestanden ist die Rotation für Raedler nicht. Neben steigenden Finanzierungskosten treibt ihn vor allem die Frage um, ob sich KI überhaupt auszahlt. Wie in früheren Investitionszyklen könnte harter Wettbewerb die Preismacht der Anbieter aushöhlen.

    Daten von Ramp AI deuten bereits darauf hin: Die KI-Ausgaben von US-Firmen treten seit Monaten auf der Stelle, weil fallende Tokenpreise die höheren Volumina auffressen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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