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    Besonders beachtet!

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    SpaceX-Pläne für US-Mobilfunknetz lassen Crown Castle nach oben springen

    Crown Castle klettert um 7,83 % und baut damit den Kursgewinn auf Monatssicht auf 19,37 % aus.

    Besonders beachtet! - SpaceX-Pläne für US-Mobilfunknetz lassen Crown Castle nach oben springen
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Pläne von SpaceX für ein eigenes US-Mobilfunknetz treiben Crown Castle an. Das Raumfahrtunternehmen verhandelt offenbar über mindestens 80.000 Mobilfunkstandorte. Auch die Wettbewerber American Tower und Cellnex Telecom legen zu, während der US 500 nachgibt.

    Aktueller Stand der Crown Castle Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 23.10.2026

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Crown Castle über einen Zuwachs von +9,82 % freuen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Crown Castle Aktie damit ein Gewinn von +5,96 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Crown Castle -0,49 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,28 %. Crown Castle entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Informationen zur Crown Castle Aktie

    Crown Castle ist ein führender Anbieter von Infrastruktur für drahtlose Kommunikation in den USA, spezialisiert auf Mobilfunkmasten, kleine Zellen und Glasfasernetzwerke. Als einer der größten Betreiber von Mobilfunkmasten in den USA konkurriert es mit American Tower und SBA Communications. Das Unternehmen hebt sich durch seinen Fokus auf städtische Gebiete und umfassende Glasfaserlösungen ab.

    Es gibt 425 Mio. Crown Castle Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,33 Mrd.EUR € wert.

    SpaceX plant US-Mobilfunknetz: Gespräche über mindestens 80.000 Standorte


    Neue Konkurrenz für AT&T, Verizon und T-Mobile US: SpaceX verhandelt offenbar über mindestens 80.000 Mobilfunkstandorte. Die Pläne belasten die Branchenriesen und treiben Crown Castle an. SpaceX treibt offenbar den Aufbau eines eigenen …

    Insiderbericht: SpaceX plant eigenes Mobilfunknetz – US-Mobilfunkaktien rot!


    Elon Musk will mit SpaceX ein neues US-Mobilfunknetz aufbauen. Gespräche über mindestens 80.000 Standorte bringen Bewegung in die Branche. Während etablierte Anbieter verlieren, profitiert ein möglicher Partner deutlich.

    Die Aktie von Crown Castle erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,17 %. Über 5 Jahre lag sie bei -14,34 %, über 10 Jahre bei -2,21 %.

    Crown Castle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,96 %
    1 Monat +19,37 %
    3 Monate +9,82 %
    1 Jahr -10,29 %
    Stand: 23.10.2026, 13:00 Uhr

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Tower, Cellnex Telecom und Co.

    American Tower, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,59 %. Cellnex Telecom notiert im Plus, mit +1,15 %.

    Crown Castle Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Crown Castle Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Crown Castle Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Crown Castle

    +9,86 %
    +7,80 %
    +18,75 %
    +11,76 %
    -11,30 %
    -7,09 %
    -50,89 %
    -12,63 %
    +28,83 %
    ISIN:US22822V1017WKN:A12GN3
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