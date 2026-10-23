🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reiche will Raffinerien in Deutschland langfristig sichern

    Für Sie zusammengefasst
    • Reiche will Raffineriestandorte langfristig sichern
    • Reiche warnt vor Risiken durch mehr Dieselimporte
    • Raffinerien sollen klimafreundlich umgebaut werden
    Reiche will Raffinerien in Deutschland langfristig sichern
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will Raffineriestandorte in Deutschland langfristig sichern. Die CDU-Politikerin sagte in Berlin: "Wir wollen wettbewerbsfähige Raffinerienkapazität in Deutschland erhalten." Raffinerien seien Teil einer strategischen Infrastruktur. "Wer auch künftig über seine Versorgung selbst entscheiden will, der muss heute die Voraussetzungen damit schaffen." Reiche warnte vor einer Verlagerung von "Wertschöpfung und Sicherheit" an andere Orte in der Welt.

    Die Ministerin startete einen Dialog mit der Branche, um eine Raffineriestrategie zu erarbeiten. Ergebnisse von Arbeitsgruppen würden im ersten Quartal 2027 erwartet.

    Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Chemiegewerkschaft IGBCE, sagte, Raffinerien seien weit mehr als Produzenten für Benzin, Diesel oder Heizöl. Sie seien ein unverzichtbarer Bestandteil der Souveränität und Versorgungssicherheit.

    Reiche warnt vor Importabhängigkeit

    Die Ministerin sagte, von den den etwa 100 Raffinerien, die 2009 in Europa liefen, seien 30 geschlossen oder umgewandelt worden. "Wir haben Raffinerien geschlossen und das Ganze gegen Importabhängigkeit eingetauscht." Mit Blick auf den Iran-Konflikt sagte sie: "Als im Frühjahr die Lieferungen aus dem Golf ausfielen, verlor Europa ein Viertel seiner Versorgung mit Diesel und Kerosin."

    Heute stamme fast die Hälfte der Dieselimporte aus den USA. "Das sind etablierte Partner." Aber es sei auch eine neue Abhängigkeit. "Es werden mehr Produkte importiert, es werden höhere Preise bezahlt und für Versorgungssicherheit gibt es hohe Risikoaufschläge."

    Ministerium: Erhalt hat "strategische Priorität"

    Deutschland verfügt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums über elf Raffineriestandorte mit einer Verarbeitungskapazität von gut 92 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Sie deckten einen wesentlichen Teil des Kraftstoffbedarfs für Straße, Luft- und Schiffsverkehr und stellten wichtige Ausgangsstoffe für zahlreiche Industriezweige bereit. Internationale Konflikte und Angriffe auf Energieinfrastruktur zeigten, wie entscheidend eine widerstandsfähige Versorgung mit Kraftstoffen und Energieträgern sei.

    Das Ministerium nannte den Erhalt von Raffineriekapazität eine "strategische Priorität" der Industriepolitik. Mit Blick auf eine klimafreundlichere Produktion hieß es, Raffinerien müssten ihre Anlagen schrittweise umbauen, um den Bedarf zunehmend aus nachhaltigen statt aus fossilen Quellen zu decken. Dafür seien Investitionen in Milliardenhöhe erforderlich.

    "Raffinerien unverzichtbar"

    Der Hauptgeschäftsführer des en2x - Wirtschaftsverbands Fuels und Energie, Christian Küchen, sagte, die Strategie sei von enormer Bedeutung für die Versorgung Deutschlands mit Energie für Verkehr und Wärme sowie mit wichtigen Grundstoffen. Raffinerien stünden unter hohem Wettbewerbsdruck, heißt es beim Verband. Dazu kommen zunehmende Lasten aus dem EU-Emissionshandel.

    Vassiliadis forderte eine Reform des Emissionshandels. "Wir müssen einen Weg finden, das Ganze wirtschaftlich handhabbar zu machen". Ansonsten drohe eine Abwanderung von Firmen. "Und das akzeptieren wir nicht."

    Reiche kritisierte erneut Pläne der EU-Kommission zur Durchsetzung von Klimaschutzvorschriften in der Öl- und Gasindustrie. Konkret geht es um eine Methanverordnung. Reiche warnte vor negativen Folgen auch für Raffinerien: "Das werden wir nicht zulassen." Das Energiesystem solle klimaeffizienter werden. "Wir wollen aber auch, dass Versorgungssicherheit unter maximalem Stress noch gewährleistet ist."/hoe/DP/jha





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Reiche will Raffinerien in Deutschland langfristig sichern Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will Raffineriestandorte in Deutschland langfristig sichern. Die CDU-Politikerin sagte in Berlin: "Wir wollen wettbewerbsfähige Raffinerienkapazität in Deutschland erhalten." Raffinerien seien Teil einer …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     