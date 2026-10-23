Bärenattacke Silber fällt auf 53,88 USD

-1,19 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,24 % 1 Monat -19,14 % 3 Monate -9,79 % 1 Jahr +11,00 %

Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinktauf 53,88und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 23,2655USD. Heute, bei 53,88USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.315,79USD geworden – ein Plus von +131,58 %.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.