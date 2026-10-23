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    EUR/CHF

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    Ruhiger Handel - EUR/CHF notiert bei 0,92215 CHF

    EUR/CHF stabil bei 0,92215 CHF, Veränderung nur +0,17 %.

    EUR/CHF - Ruhiger Handel - EUR/CHF notiert bei 0,92215 CHF
    Foto: adobe.stock.com
    EUR/CHF tritt auf der Stelle. Mit +0,17 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 0,92215CHF.

    EUR/CHF Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,71 %
    1 Monat -1,90 %
    3 Monate -0,85 %
    1 Jahr -0,30 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000CHF in EUR/CHF investiert, lag der Preis bei 0,924901CHF. Heute notiert EUR/CHF bei 0,92215CHF. Ihr Einsatz wäre nun 997,0253CHF wert – ein Zuwachs von -0,30 %.

    Informationen zum Schweizer Franken

    Der Schweizer Franken (CHF) gilt seit seiner Einführung 1850 als eine der stabilsten Währungen der Welt. Der Kurs EUR-CHF wird stark von den Entscheidungen der Schweizerischen Nationalbank, Exportstrukturen und geopolitischen Faktoren beeinflusst. Für Investoren und Unternehmen ist er ein zentrales Barometer wirtschaftlicher Stabilität in Europa.

    Ob ein Investment in EUR/CHF sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    EUR/CHF

    +0,19 %
    -0,62 %
    -1,81 %
    -0,76 %
    -0,20 %
    -2,99 %
    -13,52 %
    -14,65 %
    -42,10 %
    ISIN:EU0009654078WKN:965407






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    Markt Bote
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