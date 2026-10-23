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    Superteam Wheels bringt die Premium-Radmarke MATIC auf den Markt und präsentiert das Flaggschiff-Carbonlaufradset S68.

    NEW YORK, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels ist stolz darauf, MATIC, seine neue Premium-Submarke, zusammen mit dem Debüt des MATIC S68, seinem Flaggschiff unter den einteiligen Carbon-Laufradsätzen, anzukündigen. Mit MATIC, das die strategische Expansion von Superteam Wheels in den Bereich hochwertiger Rennradbekleidung markiert, werden leistungsorientierte Radsportbegeisterte, Amateurrennfahrer und Hardcore-Fahrer angesprochen.

    Matic S68adopts high-difficulty one-piece molding and hole-less rim technologyfor superiorriding integration.

    Inspiriert vom Suffix „‑MATIC", das für präzise mechanische Bewegung steht, konzentriert sich MATIC auf Handwerkskunst, Geschwindigkeit und geringes Gewicht. Aufbauend auf der langjährigen Fertigungskompetenz von Superteam Wheels setzt die Marke neue Maßstäbe für Premium-Fahrradkomponenten.

    Die MATIC S68 zeichnet sich durch eine Felgenhöhe von 68 mm, eine Außenbreite von 28 mm und eine Innenbreite von 21 mm aus. Der Laufradsatz wiegt insgesamt 1.348 Gramm und besteht aus einem 632 Gramm schweren Vorderrad und einem 716 Gramm schweren Hinterrad. Beide Räder haben 16 Speichen.

    Im Gegensatz zu den üblicherweise auf dem Markt erhältlichen, zweiteiligen Felgen verwendet die MATIC S68 eine aufwendige einteilige Formgebung und eine lochlose Felgentechnologie für eine optimale Integration ins Fahrgefühl. Durch iterative Optimierung auf Basis von Praxistests durch Profifahrer liefert es eine gleichbleibend starke und renntaugliche Leistung.

    Mit einem Preis von 2.999 US-Dollar bietet die MATIC S68 ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu konkurrierenden einteiligen Rädern. Eine zeitlich begrenzte Sonderaktion startet am 25. Oktober zum Preis von 2.599 US-Dollar (400 US-Dollar Rabatt). Käufer erhalten lebenslangen, kostenlosen Kundendienst, um Bedenken hinsichtlich der Wartung von einteiligen Felgen auszuräumen.

    Chris Zeng, Overseas Business Manager bei Superteam Wheels, kommentierte: „Der MATIC S68 ist das Ergebnis umfangreicher Entwicklung, Iterationen und rigoroser Tests. Wir möchten, dass mehr leistungsorientierte Fahrer Premium-Flaggschiff-Laufräder erleben, und wir glauben, dass das MATIC S68 ihre Erwartungen erfüllen wird."

    Über  Superteam Wheels

    Superteam Wheels wurde 2015 gegründet und entwickelt und produziert Hochleistungs-Carbonlaufräder für Rennräder und Gravelbikes. Die Produkte des Unternehmens werden nach Rennsportstandards gefertigt und weltweit vertrieben.

    Weitere Informationen: https://superteamwheels.com/

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