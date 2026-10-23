UBS stuft BARCLAYS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays von 590 auf 588 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn vor Steuern im dritten Quartal habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jason Napier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 leicht nach unten./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 4,828EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.