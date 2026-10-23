MPCM stuft KRONES AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Krones von 177 auf 173 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf den eingetrübten Ausblick des Abfüllanlagen-Herstellers habe er seine Prognosen reduziert, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bestätigte Kaufempfehlung begründete er mit den mittlerweile eingepreisten schwächeren Geschäftsaussichten und der historisch niedrigen Bewertung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 111,4EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 173
Kursziel alt: 177
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 173
Kursziel alt: 177
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte