MPCM stuft KRONES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Krones von 177 auf 173 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf den eingetrübten Ausblick des Abfüllanlagen-Herstellers habe er seine Prognosen reduziert, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bestätigte Kaufempfehlung begründete er mit den mittlerweile eingepreisten schwächeren Geschäftsaussichten und der historisch niedrigen Bewertung./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 111,4EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 173

Kursziel alt: 177

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

