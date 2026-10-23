MPCM stuft Renk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das Rüstungsunternehmen dürfte insgesamt solide Kennziffern vorlegen, schrieb Christian Cohrs in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose für den Auftragseingang liege 9 Prozent über der Konsensschätzung, jene für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) hingegen 6 Prozent darunter./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:35 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 36,05EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

