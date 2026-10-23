MPCM stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SAF-Holland vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um knapp 9 Prozent gestiegen sein, schrieb Sebastian Ubert in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Lkw-Zulieferers entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,25 % und einem Kurs von 20,75EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.