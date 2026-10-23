AKTIEN IM FOKUS 2
Safran nach Quartalsbericht unter Druck - Auch MTU im Keller
- Safran-Bericht drückt Triebwerksaktien deutlich
- Safran fällt 9 Prozent, Rolls-Royce rund 7 Prozent
- JPMorgan empfiehlt Safran langfristig zum Kauf
(Neu: mehr Analysten, Kurse aktualisiert)
FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Enttäuschung über den Quartalsbericht von Safran hat am Freitag die ganze Triebwerkbranche schwer belastet. Die Papiere der Franzosen brachen um 9
Prozent ein auf das tiefste Niveau seit Mai. In ihrem Sog verloren Rolls-Royce rund 7 Prozent, MTU etwa 5 Prozent und Melrose immerhin fast 3 Prozent. Als Belastung hinzu kommen die hohen
Ölpreise.
Das Geschäft mit Luft- und Raumfahrtantrieben habe die Erwartungen ein wenig verfehlt, dies sei aber durch Stärke im Rüstungsgeschäft kompensiert worden, kommentierte Analyst Sam Burgess von Goldman Sachs die Zahlen von Safran. Yan Derocles von der Investmentbank Oddo BHF ergänzte, dass der Ausblick trotz des Neunmonatswachstums von 17,5 Prozent "lediglich bestätigt" worden sei. Anders als GE Aerospace mit ihren optimistischen Signalen, hätten die Franzosen in ihrer Pressemitteilung zu 2027 erst gar nichts gesagt.
David Perry von JPMorgan sieht die Safran-Aktien weiter unter dem Druck geopolitischer Unsicherheit und hoher Treibstoffkosten für die Airlines. Er rät den Anlegern allerdings auf mittlere und langfristige Sicht zum Kauf in dieser Kursschwäche. Safran zähle nämlich nicht nur zu den aussichtsreichsten Branchenwerten, sondern überhaupt zu den attraktivsten Aktien./ag/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,20 % und einem Kurs von 317 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,778GBP. Von den letzten 9 Analysten der Rolls-Royce Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.870,00GBP was eine Bandbreite von +13,31 %/+13.143,63 % bedeutet.
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Oha, hier gehts aber nach oben!🥳
Freundschaft Genosse! Wenn ich mir den Chart anschaue, ist das tatsächlich meine Erwartung ☺️ laaaangsaaaam aber stetig nach oben
na und gerade heute der deal mit Vattenfall. in der auswahl stand RR ja schon länger, jetzt konnten sie isch aber gegen GE durchsetzen!