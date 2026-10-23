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    Besonders beachtet!

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    Evonik Industries rückt mit Kursplus nahe an das 52-Wochen-Hoch heran

    Evonik Industries legt um 3,77 % zu und entwickelt sich damit stärker als die Wettbewerber, die überwiegend stagnieren oder nachgeben.

    Besonders beachtet! - Evonik Industries rückt mit Kursplus nahe an das 52-Wochen-Hoch heran
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Nur noch 1,65 % trennen Evonik Industries vom 52-Wochen-Hoch vom 14. Oktober. Einen konkreten Auslöser für den Kursanstieg gibt es nicht. Auf Monatssicht gewinnt die Aktie des Spezialchemiekonzerns 16,13 %.

    Aktueller Stand der Evonik Industries Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 23.10.2026

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Evonik Industries einen Gewinn von +25,71 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evonik Industries Aktie damit um -1,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Evonik Industries einen Anstieg von +56,76 %.

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    Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,88 %
    1 Monat +16,13 %
    3 Monate +25,71 %
    1 Jahr +39,48 %
    Stand: 23.10.2026, 13:23 Uhr

    Die Aktie von Evonik Industries erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,40 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,04 %, über 10 Jahre bei -2,84 %.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Clariant notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Lanxess notiert im Plus, mit +0,83 %. Wacker Chemie verliert -2,13 % Covestro notiert im Minus, mit -0,17 %.

    Informationen zur Evonik Industries Aktie

    Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

    Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,72 Mrd. € wert.

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    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Evonik Industries

    +3,77 %
    -1,88 %
    +16,13 %
    +25,71 %
    +39,48 %
    +26,55 %
    -26,14 %
    -25,43 %
    -35,18 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01
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