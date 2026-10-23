Evonik Industries rückt mit Kursplus nahe an das 52-Wochen-Hoch heran

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Evonik Industries einen Gewinn von +25,71 % verbuchen.

Nur noch 1,65 % trennen Evonik Industries vom 52-Wochen-Hoch vom 14. Oktober. Einen konkreten Auslöser für den Kursanstieg gibt es nicht. Auf Monatssicht gewinnt die Aktie des Spezialchemiekonzerns 16,13 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evonik Industries Aktie damit um -1,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Evonik Industries einen Anstieg von +56,76 %.

Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,88 % 1 Monat +16,13 % 3 Monate +25,71 % 1 Jahr +39,48 %

Stand: 23.10.2026, 13:23 Uhr

Die Aktie von Evonik Industries erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,40 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,04 %, über 10 Jahre bei -2,84 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Clariant notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Lanxess notiert im Plus, mit +0,83 %. Wacker Chemie verliert -2,13 % Covestro notiert im Minus, mit -0,17 %.

Informationen zur Evonik Industries Aktie

Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,72 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Evonik Industries Aktie?

Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.