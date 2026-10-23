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    POET Technologies: Aktie steigt nach deutlichen Monatsverlusten

    POET Technologies legt heute um 4,00 % zu, bleibt seit Jahresbeginn aber mit 10,09 % im Minus.

    Besonders beachtet! - POET Technologies: Aktie steigt nach deutlichen Monatsverlusten
    Foto: adobe.stock.com

    Nach einem Kursverlust von 30,25 % auf Monatssicht verzeichnet POET Technologies heute einen Kursanstieg. Ein konkreter Auslöser für die Bewegung ist nicht erkennbar. Auch auf Wochensicht bleibt die Aktie mit 9,27 % im Minus.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die POET Technologies Aktie am 23.10.2026

    Obwohl sich die POET Technologies Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -26,08 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um -9,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,25 %. Im Jahr 2026 gab es für POET Technologies bisher ein Minus von -10,09 %.

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    Informationen zur POET Technologies Aktie

    POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

    Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 855,77 Mio. € wert.

    POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,27 %
    1 Monat -30,25 %
    3 Monate -26,08 %
    1 Jahr -23,81 %
    Stand: 23.10.2026, 13:24 Uhr

    Die Aktie von POET Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 24,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,86 %, über 10 Jahre bei 2,64 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der POET Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur POET Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    POET Technologies

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    -9,27 %
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    -23,81 %
    +74,12 %
    -31,51 %
    +20,90 %
    +163,59 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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