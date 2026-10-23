5 Milliarden für Krebsmedikamente: Eli Lilly startet Mega-Projekt

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly baut seine Produktion in den Vereinigten Staaten massiv aus. In Virginia hat das Unternehmen den Grundstein für eine neue Fabrik gelegt, in die 5 Milliarden US-Dollar fließen sollen. Dort will Lilly eine neue Generation von Krebsmedikamenten herstellen. Das Projekt schafft Tausende Arbeitsplätze und ist Teil einer umfassenden Investitionsoffensive.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wie Eli Lilly mitteilte, entsteht der neue Standort im Goochland County westlich von Richmond im US-Bundesstaat Virginia. Die Anlage soll sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate produzieren. Diese Medikamente verbinden die gezielte Wirkung von Antikörpern mit hochwirksamen zellschädigenden Substanzen. Dadurch sollen sie Krebszellen möglichst präzise angreifen und gesundes Gewebe besser schonen. Die Wirkstoffklasse wird auch für die Behandlung von Autoimmunerkrankungen und weiteren Leiden erforscht.

Die Besonderheit des Werks: Es ist der erste Lilly-Standort, an dem sowohl pharmazeutische Wirkstoffe als auch fertige Medikamente in einer vollständig integrierten Anlage entstehen sollen. Das Unternehmen plant dafür eigene Produktionskapazitäten für komplexe biotechnologische Arzneimittel.

"Mit dieser Investition von 5 Milliarden US-Dollar können wir diese Medikamente direkt hier in Amerika herstellen", erklärte Lilly-Chef David A. Ricks. Der Standort solle dazu beitragen, innovative Therapien schneller zu den Menschen zu bringen, die sie benötigen.

Milliardenoffensive schafft Tausende Jobs

Der Neubau gehört zu einer größeren Investitionsoffensive. Seit 2020 hat Lilly insgesamt zehn neue Produktionsstandorte in den USA angekündigt. Fünf davon sollen pharmazeutische Wirkstoffe herstellen. Die gesamten Investitionen in den Ausbau der amerikanischen Arzneimittelproduktion belaufen sich auf mehr als 50 Milliarden US-Dollar.

Allein in Virginia erwartet der Konzern 650 hoch qualifizierte Arbeitsplätze, darunter für Ingenieure, Wissenschaftler und Labortechniker. Während der Bauphase und beim Hochlauf der Anlage sollen zusätzlich rund 1.800 Stellen entstehen.

Um genügend Fachkräfte auszubilden, stellt Lilly außerdem 40 Millionen US-Dollar für ein Ausbildungsnetzwerk zur pharmazeutischen Produktion in Virginia bereit. Ein praxisorientiertes Trainingszentrum im Goochland County soll 2028 eröffnet werden.

KI soll die Produktion effizienter machen

Lilly will am neuen Standort auch auf moderne Technologien setzen. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, automatisierte digitale Systeme und Datenanalysen sollen die Abläufe verbessern und eine gleichbleibend hohe Produktionsqualität unterstützen.

Mit dem Ausbau reagiert der Konzern auf den steigenden Bedarf an innovativen Medikamenten. Gleichzeitig stärkt Lilly seine Produktionskapazitäten in den USA und schafft die Voraussetzungen, um neue Therapien künftig in größerem Umfang herzustellen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 1.165EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.

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