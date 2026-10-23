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    Besonders beachtet!

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    Eutelsat Communications: Kurs dreht auf Wochensicht trotz Tagesminus ins Plus

    Eutelsat Communications verliert heute 3,96 % und notiert bei 1,7445 Euro.

    Besonders beachtet! - Eutelsat Communications: Kurs dreht auf Wochensicht trotz Tagesminus ins Plus
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang bei Eutelsat Communications ist zunächst nicht erkennbar. Auf Wochensicht liegt die Aktie des Satellitenbetreibers dennoch mit 5,58 % im Plus. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs 2,35 %.

    Eutelsat Communications Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Eutelsat Communications Verluste von -17,83 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +5,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,37 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Eutelsat Communications +2,35 % gewonnen.

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    Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,58 %
    1 Monat -0,37 %
    3 Monate -17,83 %
    1 Jahr -48,39 %
    Stand: 23.10.2026, 13:24 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Eutelsats Chancen durch die Nachfrage nach Starlink-Alternativen und die Kooperation mit TDC Erhverv. Thema sind der Kursanstieg von 23 % am 14. Oktober und die Erwartung, dass positive Effekte erst Mitte/Ende nächsten Jahres in den Zahlen sichtbar werden. Dem stehen starker Wettbewerb, Kostennachteile durch extern beschaffte Satelliten und Starts sowie technische Hürden bei der GEO-/LEO-Integration gegenüber.

    Zur Eutelsat Communications Diskussion

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,06 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Eutelsat Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -25,01 %. Über 5 Jahre lag sie bei -32,05 %, über 10 Jahre bei -20,37 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Eutelsat Communications Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Eutelsat Communications Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Eutelsat Communications

    -3,66 %
    +5,58 %
    -0,37 %
    -17,83 %
    -48,39 %
    -61,29 %
    -86,09 %
    -90,18 %
    -85,16 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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