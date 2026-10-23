Munich Re hebt nach starkem Quartal Gewinnprognose an
- Munich Re hebt Gewinnziel auf 6,6 Milliarden Euro
- Quartal bringt Munich Re rund 1,7 Milliarden Euro
- Aktie reagiert kaum auf das höhere Gewinnziel
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re erhöht nach einem starken Geschäftsverlauf im dritten Quartal sein Gewinnziel für das laufende Jahr. Am Jahresende sollen nun 6,6 Milliarden Euro in den Büchern stehen, wie der Dax-Konzern überraschend am Freitag in München mitteilte. Zuvor war der Konzern von 6,3 Milliarden Euro Gewinn ausgegangen. Im gerade abgelaufenen Quartal schaffte die Munich Re vorläufigen Zahlen zufolge einen Nettogewinn von rund 1,7 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 1,5 Milliarden gerechnet.
"Neben einer sehr erfreulichen operativen Entwicklung in allen Geschäftssegmenten trugen dazu eine Großschadenbelastung unterhalb der durchschnittlichen Erwartung in der Rückversicherung Schaden/Unfall sowie ein starkes Kapitalanlageergebnis in der Rückversicherung bei", teilte die Munich Re weiter mit.
Der Aktienkurs der Munich Re reagierte kaum auf die Nachrichten. Die Papiere dämmten ihr Minus lediglich etwas auf 0,3 Prozent ein. Sie waren zuletzt aber schon gut gelaufen./stk/mis/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 555,2 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 568,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -4,64 %/+7,95 % bedeutet.
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52-Wochen-Hoch bei 572 Euro, hier müssen wir durch.
der 24.10 ist kein freitag.schnapp dir kleingeld,rein in die parkuhr.dein substanzloses geschwaller mag nett formuliert sein.hast du niemanden sonst den du damit überschütten kannst?überheblicher schnacker.
Die Aktie bleibt ambivalent entlang Prämiendruck/ Normalisierung der Schadenquote.