Munich Re hebt nach starkem Quartal Gewinnprognose an

Der Aktienkurs der Munich Re reagierte kaum auf die Nachrichten. Die Papiere dämmten ihr Minus lediglich etwas auf 0,3 Prozent ein. Sie waren zuletzt aber schon gut gelaufen./stk/mis/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 555,2 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 568,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -4,64 %/+7,95 % bedeutet.