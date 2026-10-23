JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,10 Euro belassen. Für die Quartalszahlen am 10. Dezember liege er beim Umsatz auf Höhe der Konsensschätzung, beim operativen Ergebnis (Ebit) aber sieben Prozent darunter, schrieb Anchal Verma in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem bleibe er mit Blick auf 2027 vorsichtig. Dem Medizintechnikkonzern stehe wohl ein weiteres schwieriges Jahr bevor./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 35,36EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Anchal Verma

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18,10

Kursziel alt: 18,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,10 € , was einem Rückgang von -48,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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