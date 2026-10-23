UBS stuft LOREAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen von 440 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bereinigte vergleichbare Wachstum des Kosmetikkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen und sei so stark ausgefallen wie seit Anfang 2024 nicht mehr, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es liege zudem das dritte Quartal in Folge wieder über sechs Prozent. Delmas hob seine diesbezüglichen Prognosen für 2026 und 2027 an./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 434,3EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 465

Kursziel alt: 440

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

