UBS stuft LOREAL auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen von 440 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bereinigte vergleichbare Wachstum des Kosmetikkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen und sei so stark ausgefallen wie seit Anfang 2024 nicht mehr, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es liege zudem das dritte Quartal in Folge wieder über sechs Prozent. Delmas hob seine diesbezüglichen Prognosen für 2026 und 2027 an./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 434,3EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 465
Kursziel alt: 440
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 465
Kursziel alt: 440
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