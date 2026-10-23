Anleger wenden sich von KI-Aktien ab – diese Branche profitiert jetzt

Während die Euphorie rund um künstliche Intelligenz an den Börsen erste Risse bekommt, entwickelt sich ausgerechnet der Gesundheitssektor in den USA zu einem der großen Gewinner, wie das Wall Street Journal berichtet. Pharma- und Medizintechnikaktien profitieren von der Suche nach stabileren Erträgen. Historische Parallelen deuten darauf hin, dass diese Entwicklung noch länger anhalten könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Vom Börsenschnäppchen zum Anlegerliebling

Noch vor einem Jahr wurden Gesundheitsaktien mit einem Bewertungsabschlag von rund 25 Prozent gegenüber dem S&P 500 gehandelt. Inzwischen ist dieser vollständig verschwunden. Laut Wall Street Journal kommt der Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) mittlerweile auf das 19,3-Fache des erwarteten Jahresgewinns und ist damit sogar etwas höher bewertet als der breite US-Aktienmarkt. Allein am Dienstag legte der Gesundheitssektor im S&P 500 um rund 2,4 Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Branchen an der Wall Street.

Droht eine Wiederholung der Finanzkrise?

Die Entwicklung erinnert an die Jahre vor der Finanzkrise 2008. Damals sorgten steigende Zinsen und Zweifel an der Nachhaltigkeit des Immobilienbooms für zunehmende Unsicherheit. Während die Bewertungen vieler Aktien zwischen 2004 und 2007 zurückgingen, hielten sich Gesundheitswerte vergleichsweise stabil. Als die Immobilienblase schließlich platzte, verlor auch der Gesundheitssektor an Wert, schnitt jedoch deutlich besser ab als der Gesamtmarkt. Anschließend übertraf die Branche den S&P 500 über einen Zeitraum von rund zehn Jahren.

Analyst Asad Haider von Goldman Sachs sieht derzeit gleich mehrere günstige Voraussetzungen: Fortschritte bei medizinischen Innovationen, Zweifel an der Stabilität anderer Branchen und nachlassende politische Risiken.

Diese Aktien könnten besonders profitieren

Zu den wichtigsten Profiteuren gehören Johnson & Johnson und Eli Lilly. Während Johnson & Johnson bis zum Ende des Jahrzehnts ein zweistelliges Umsatzwachstum erwartet, dürfte Eli Lilly 2026 dank seiner Diabetes- und Abnehmmedikamente Mounjaro und Zepbound ein Umsatzplus von mehr als 30 Prozent erzielen. Zusammen machen die beiden Unternehmen rund ein Viertel des XLV-ETF aus. Interessante Chancen sehen Marktbeobachter zudem bei Medizintechnikherstellern. Stryker wird aktuell mit etwa dem 18-Fachen des erwarteten Gewinns bewertet. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 24. Auch Abbott Laboratories und Zimmer Biomet notieren unter ihren historischen Bewertungsniveaus.

Ist der Einstieg noch attraktiv?

Trotz der jüngsten Rallye spricht die vergleichsweise geringe Konjunkturabhängigkeit weiterhin für Gesundheitsaktien. Die Nachfrage nach Medikamenten, medizinischen Geräten und Behandlungen bleibt auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bestehen. Allerdings sind nicht alle Teilbranchen gleichermaßen attraktiv. Besonders Krankenversicherer wie UnitedHealth und Humana kämpfen weiterhin mit hohen Behandlungskosten und politischen Risiken.

Für Anleger könnte der Gesundheitssektor dennoch eine interessante Alternative zu hoch bewerteten KI-Aktien darstellen. Sollte der Technologieboom tatsächlich in eine längere Schwächephase übergehen, könnten Pharma- und Medizintechnikunternehmen zu den langfristigen Gewinnern zählen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion